Día del Animal con lleno total en Santa Lucía: 300 mascotas participaron del desfile en la plaza

Filas interminables, color, bullicio y cariño fue la postal que esta tarde invadió la plaza principal de Santa Lucía. Fue durante el desfile de mascotas que organizó el municipio de este departamento para celebrar el Día del Animal. Unos 300 perros, gatos, tortugas y pollos participaron del evento.

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El desfile de mascotas por el Día del Animal, en Santa Lucía, fue ovacionado por los espectadores.

La cita era a las 16 y la puntualidad de la gente con sus mascotas sorprendió a los organizadores. Es que los participantes quisieron llegar temprano para evitar hacer largas filas para retirar el número de participación en el desfile, pero la estrategia falló. Es que fueron 300 las mascotas inscriptas para hacer su paso por la pasarela.

Debido a la cantidad de mascotas, los organizadores trataron de que las actividade s comenzaran lo antes posible. Es por eso que antes de las 17 se llevó a cabo la primera acción recreativa que causó la admiración de todos. Fue la exhibición de la División Canes de la Policía de San Juan. Tres de los perros de la Fuerza deleitaron a chicos y grandes con sus ejercicios acrobáticos.

mascota6 Las mascotas y sus dueños participaron del desfile vistiendo trajes coloridos y llenos de brillos.

La exhibición canina duró menos de 10 minutos e inmediatamente después arrancó el desfile de mascotas que tuvo una apertura que enterneció a todos. Rafaela, una tortuga, fue la primera en hacer su paso frente al público junto a su dueña. Y el siguiente participante no se quedó atrás en cuanto a generar emoción en los espectadores que debieron hacer un esfuerzo para visualizarlo. Era un gatito de apenas dos meses de vida. Detrás de él desfiló ‘Tito’ un pollito también de dos meses de vida.

mascota5 En la Plaza de Santa Lucía también hubo vacunación y desparasitación para mascotas.

Una tras otros desfilaron las mascotas sin demoras y ante el aplauso entusiasmado de los espectadores. Sobre todo aquellas que fueron lookeadas con trajes llenos de color y brillo o que lucieron un atuendo combinado con el de sus dueños. Todos los animales se llevaron una medalla por participar del evento.

mascota 4 La División Canes de la Policía de San Juan brindió una exhibición que conquistó la admiración del público.

Salud y diversión durante el desfile de mascotas

Durante el desfile se desarrollaron otras actividades pensadas para la salud de las mascotas y para diversión de chicos y grandes. Hubo un puesto de vacunación y desparasitación para perros y gatos, donde también brindaron concejos para una tenencia responsable. Mientras que para los chicos hubo maquillaje artístico y la posibilidad de sacarse fotos con animales famosos como el Pato Donald o Pepa Pig. En tanto que los adultos pudieron disfrutar de la feria de artesanos.