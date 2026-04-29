La inauguración de las nuevas instalaciones en el Faunístico se realizó este miércoles en el marco del Día del Animal.

Este miércoles se inauguró un espacio para exhibir por primera vez a los zorros grises en el Faunístico.

El Centro para la Recuperación de Fauna Silvestre Faunístico vivió una jornada memorable. Inauguró un espacio para exhibir por primera vez al público los zorros grises. Esta inauguración se realizó este miércoles en el marco del Día del Animal y junto a la puesta en marcha de otros trabajos de mejoras. El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky encabezó la actividad.

faunistico1 En el nuevo espacio para el alojamiento de zorros en el Faunístico cuenta con las comodidades para su convencia.

A partir de ahora, los zorros forman parte de la fauna en exhibición en el Faunístico. Esto es gracias al nuevo sector de alojamiento que construyeron dentro del predio, acondicionado para la permanencia de esta especie con todas las comodidades necesarias, especialmente el espacio suficiente para que puedan correr y desplazarse.

Embed Faunístico a pleno: se inauguró un espacio para exhibir por primera vez a los zorros grises al público.

La inauguración de las nuevas instalaciones se realizó este miércoles en el marco del Día del Animal. Toda la info en nuestra web pic.twitter.com/IaclbbTscH — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) April 29, 2026 Más zorros en el nuevo espacio del Faunístico Por el momento hay sólo tres ejemplares en exhibición en su nueva casa. Con el correr de los se irán sumando los 11 que se encuentran en rehabilitación. ‘Sólo exhibimos los zorros que completaron el proceso de rehabilitación. Hay otros 11 en tratamiento. A medida que estén en condiciones se los trasladará al nuevo espacio para que se vayan adaptando’, dijo Iván Simoncelli, director del Parque Faunístico.

Simoncelli agregó que todos los ejemplares de zorros que están actualmente en el Faunístico quedarán en cautiverio porque están lesionados o fueron rescatados desde muy chiquitos por lo que no saben convivir en forma silvestre. Todos llegaron al Centro para la Recuperación tras ser rescatados de la caza furtiva, de tenencia ilegal en casas o tras ser atropellados en la ruta.