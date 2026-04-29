Faunístico a pleno: se inauguró un espacio para exhibir por primera vez a los zorros grises al público

El Centro para la Recuperación de Fauna Silvestre Faunístico vivió una jornada memorable. Inauguró un espacio para exhibir por primera vez al público los zorros grises. Esta inauguración se realizó este miércoles en el marco del Día del Animal y junto a la puesta en marcha de otros trabajos de mejoras. El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky encabezó la actividad.
A partir de ahora, los zorros forman parte de la fauna en exhibición en el Faunístico. Esto es gracias al nuevo sector de alojamiento que construyeron dentro del predio, acondicionado para la permanencia de esta especie con todas las comodidades necesarias, especialmente el espacio suficiente para que puedan correr y desplazarse.
Más zorros en el nuevo espacio del Faunístico
Por el momento hay sólo tres ejemplares en exhibición en su nueva casa. Con el correr de los se irán sumando los 11 que se encuentran en rehabilitación. ‘Sólo exhibimos los zorros que completaron el proceso de rehabilitación. Hay otros 11 en tratamiento. A medida que estén en condiciones se los trasladará al nuevo espacio para que se vayan adaptando’, dijo Iván Simoncelli, director del Parque Faunístico.
Simoncelli agregó que todos los ejemplares de zorros que están actualmente en el Faunístico quedarán en cautiverio porque están lesionados o fueron rescatados desde muy chiquitos por lo que no saben convivir en forma silvestre. Todos llegaron al Centro para la Recuperación tras ser rescatados de la caza furtiva, de tenencia ilegal en casas o tras ser atropellados en la ruta.
faunistico4
Se realizan obras de mejora en las instalaciones del serpentario-acuario del Faunístico.
Más obras de mejoras en el Faunístico
Durante la mañana de este miércoles, también se inauguraron otras obras de mejoras en el Faunístico. La más emblemática tuvo como escenario los sanitarios donde se habilitó por primera vez, en 30 años, el servicio de agua potable. El sistema incluye depósitos que son llenados con agua que trasladan los camiones tanque del municipio de Rivadavia.
Durante el acto también se mostró el avance de la obra de refacción en el acuario-serpentario donde se están acondicionando las peceras y cubículos para seguridad y bienestar de los reptiles y peces. Estos trabajos estarán listos en un mes aproximadamente.