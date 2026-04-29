Ambiente: tras más de un año de rehabilitación, el cóndor 'Pachakamaq' será liberado en el cielo de Pedernal

Tras un proceso de rehabilitación que se extendió por más de un año, Ambiente liberará al cóndor este jueves en el Dique Las Crucecita.

Este jueves 30 de abril, Ambiente liberará a un cóndor que estuvo más de un año en rehabilitación.

En un acto de profunda conexión con la naturaleza, la provincia se prepara para un nuevo hito en la conservación de su fauna silvestre. Este jueves 30 de abril, a las 10, el cielo del departamento Sarmiento volverá a recibir a uno de sus guardianes más emblemáticos: un cóndor andino rehabilitado tras su rescate por personal de Ambiente.

El ejemplar, bautizado como 'Pachakamaq' (nombre de origen quechua que significa ‘Hacedor del Universo’), es un macho juvenil cuya historia de supervivencia comenzó el pasado 9 de abril de 2025. En aquella fecha, el ave fue hallada en un domicilio particular en el departamento de 9 de Julio. Ante el hallazgo, se activó de manera inmediata el protocolo de rescate liderado por la Dirección de Conservación y la Policía Ecológica.

condor2 El cóndor será liberado en la localidad de Pedernal, en el departamento Sarmiento. Un año de trabajo interdisciplinario La recuperación de 'Pachakamaq' no fue azarosa. Demandó má de 12 meses de labor ininterrumpida en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Faunístico. Allí, un equipo interdisciplinario trabajó en conjunto con la Fundación Bioandina y la Dirección de Conservación, aplicando protocolos sanitarios y de comportamiento específicos para asegurar que el ejemplar mantuviera sus instintos naturales y pudiera valerse por sí mismo en el medio silvestre.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que este tipo de liberaciones son el resultado final de una cadena de esfuerzos que involucra desde la denuncia ciudadana hasta la alta complejidad veterinaria.

El escenario de la libertad El lugar elegido para el retorno es el majestuoso Dique Las Crucecitas, en la localidad de Pedernal. Sus corrientes térmicas y su geografía escarpada ofrecen el entorno ideal para que un cóndor juvenil inicie su reinserción definitiva en los Andes sanjuaninos.