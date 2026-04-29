Cumpliendo Sueños: el proyecto de una emprendedora sanjuanina sorprendió a 50 chicos de una escuela de educación especial

Hace unas semanas, tras la publicación de un video en redes sociales, DIARIO DE CUYO dialogó con Micaela Lobato, quien contaba con un proyecto más que interesante en sus manos: celebrar el cumpleaños de quién jamás tuvo una celebración. Así, la iniciativa recibió el nombre de “Cumpliendo Sueños” . Lo que jamás imaginaría la joven sanjuanina es que tan poco tiempo estaría concretando su propuesta, llevando sonrisas y regalando un momento especial a unos 50 niños y niñas.

Festejar el cumpleaños de quien nunca lo celebró, la iniciativa de una emprendedora sanjuanina que busca cumplir sueños

La actividad se concretó el miércoles 28 de abril en la Escuela de Educación Especial “Ramón Peñafort” , en Rawson. “Nos contactó una de las seños por las redes cuando vio lo que estábamos haciendo y nos contó un poco de los chicos. Nos dijo que ellos necesitan sociabilizar y que este tipo de propuestas siempre ayudan. Que iban a estar felices porque nunca habían podido tener una jornada como la que vivimos. La verdad es que no dudé y ahí nomás le dije que sí. Quería darle comienzo a este proyecto en ese lugar”, comenta Micaela, quien aun mantiene la alegría de todo lo vivido.

El balance general de quienes estuvieron detrás de la primera edición de Cumpliendo Sueños es más que positivo. Además de su emprendimiento Francesco Party y el de su padre, Francesco Foof Truck, que fueron los que iniciaron con el proyecto, se sumaron varias propuestas locales que sin pedir nada a cambio decidieron colaborar con el objetivo de hacer feliz a los más pequeños.

Maquillaje artístico, un show de magia, juegos y el disfrute de comida como panchos y papas fueron parte de la jornada de integración que se vivió en el establecimiento educativo. En la previa, Micaela comentó que se habían reunido para armar bolsitas con golosinas y realizar carteles, pero en realidad fue una excusa para conocerse entre todos los que serían parte de la jornada.

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“La verdad es que se vivió un momento hermoso. Ojalá podamos seguir ayudando a muchos chicos, porque hacerlo es una caricia al alma. Ellos estaban muy contentos y felices. Pasamos una linda tarde y salió muy bien para ser la primera vez”, destaca la joven.

Si bien desde el inicio el proyecto estaba orientado a la celebración de cumpleaños de una persona, la demanda y las distintas realidades que viven muchos niños y niñas en la provincia llevó a la joven a reconfigurar el proyecto, porque el objetivo es no dejar a nadie afuera, llegando con un momento de distención y diversión a quienes así lo requieran.

Merenderos y comedores, los próximos destinatarios de Cumpliendo Sueños

Micaela adelantó que ya están programando los próximos eventos junto con emprendedores del rubro gastronómico, de jugos naturales, maquillaje artístico, stand de glitters, entre otros que se han ido sumando. En ese sentido, aprovechó para recordar que quien desee ser parte, lo puede hacer comunicándose con ella.

En torno a las próximas aventuras, confirmó que el domingo 10 de mayo estarán en el merendero Difunta Correa, de Pocito; y el 31 de mayo en el merendero Piecitos Descalzos, de Caucete.

Para junio tienen previsto visitar dos merenderos más y el agosto Cumpliendo Sueños se traslada a Calingasta.

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“Nos han escrito merenderos de Albardón, de Caucete, una escuela de La Bebida. No descartamos también ir. Estamos viendo cómo nos organizamos para que todos los chicos tengan su cumpleaños. No hay un filtro ya que queremos ayudar a todos, aunque sí nos vamos organizando de acuerdo a las necesidades y las zonas, ya que además de realizar el cumpleaños vamos a sumar la donación de ropa y mercadería, además de otras cosas que nos van pidiendo y vamos consiguiendo”, destacó Micaela.

Quienes deseen sumarse a esta bella iniciativa desde el lugar que sea, pueden comunicarse con Micaela 2645071413 o Instagram @Francesco.party.