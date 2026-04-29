    • 29 de abril de 2026 - 15:21

    Comunidad educativa se une para ayudar a un portero tras sufrir un grave accidente de tránsito

    Cristian Báez, trabajador de la escuela Ernesto Bavio, permanece en estado crítico y la comunidad educativa impulsa una colecta para acompañar a su familia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad educativa de la escuela Ernesto Bavio se moviliza por estas horas en una campaña solidaria para ayudar a Cristian Báez, portero de la institución, quien sufrió un grave accidente de tránsito y permanece en estado crítico.

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    La iniciativa es impulsada por madres de alumnos de 6° B, quienes comenzaron a difundir el pedido de colaboración para asistir a la familia en este difícil momento. El objetivo es brindar apoyo ante las necesidades que surgen a partir de la delicada situación de salud de Báez.

    El accidente ocurrió el martes, cuando el trabajador salía de su jornada laboral y circulaba en moto. En ese contexto, fue embestido por un vehículo, aunque aún no se ha podido determinar si se trató de un auto o una camioneta. El impacto le provocó heridas de gravedad que requieren atención médica intensiva.

    Mientras se aguarda por su evolución, la campaña busca canalizar la solidaridad de la comunidad y acompañar tanto a Báez como a sus seres queridos. Desde la escuela destacan el compromiso y la cercanía del portero, lo que generó una rápida respuesta de familias y allegados.

    Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias anita4110 a nombre de Ana Rosa Díaz. Sin dudas, un gesto que refleja el acompañamiento y la unión frente a una situación crítica.

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