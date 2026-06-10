    • 10 de junio de 2026 - 21:17

    La Noche de las Leyes: un encuentro entre la Legislatura de San Juan y la comunidad

    El jueves 11, los ciudadanos podrán recorrer el edificio histórico, valorar el patrimonio documental y celebrar el 68° aniversario del área parlamentaria.

    La Legislatura de San Juan abrirá sus puertas a la comunidad sanjuanina

    La Legislatura de San Juan abrirá sus puertas a la comunidad sanjuanina

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Legislatura de San Juan realizará una nueva edición de “La noche de las leyes” el jueves 11 de junio. El encuentro, encabezado por el vicegobernador Fabián Martín, invita a los ciudadanos a recorrer el edificio histórico para conectar con el patrimonio democrático y documental de la provincia.

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    La iniciativa se desarrollará en el marco del 68º aniversario de la creación de la Oficina de Información Parlamentaria, área responsable de la organización. Desde hace más de seis décadas, esta dependencia cumple una función fundamental en la recopilación, preservación y difusión de la producción legislativa, contribuyendo al resguardo de la memoria institucional y al acceso a la información parlamentaria.

    El recorrido por la Cámara de Diputados

    A través de un recorrido especialmente diseñado para la ocasión, los asistentes podrán visitar distintos espacios emblemáticos del edificio y conocer parte del patrimonio documental, normativo y simbólico que resguarda la Legislatura Provincial. El circuito permitirá descubrir aspectos relevantes de la evolución parlamentaria sanjuanina y del proceso de formación de las leyes que han acompañado el desarrollo de la provincia a lo largo de los años. Además, se dejará inaugurada la renovada "Galería de vicegobernadores".

    Asimismo, la propuesta pone en valor la tarea realizada por generaciones de trabajadores legislativos que han contribuido a preservar la memoria institucional y a fortalecer la identidad de la Cámara de Diputados.

    La propuesta forma parte de las acciones orientadas a consolidar a la Legislatura como la “Casa de Todos”, un espacio abierto a la participación comunitaria, manifiestan desde la organización.

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