    • 29 de abril de 2026 - 13:10

    San Juan implementa un sistema digital para visualizar cortes de calles en tiempo real

    A través de una nueva web oficial y la integración con Google Maps, los sanjuaninos podrán conocer en tiempo real los cortes de calles por obras, planificar sus recorridos y hasta reportar interrupciones no informadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan, mediante el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Tránsito y Transporte, presentó una nueva herramienta digital que permite a la ciudadanía consultar en tiempo real los cortes de calles en toda la provincia. La plataforma, disponible en el sitio cortesdecalles.sanjuan.gob.ar, ofrece un mapa interactivo basado en Google Maps.

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    En el mismo se pueden visualizar los puntos del tránsito interrumpidos por obras de mantenimiento u otras actividades. Además, la herramienta permite conocer la duración estimada de cada corte, filtrar la información por departamentos y buscar calles específicas, facilitando así la planificación de los desplazamientos.

    La información también está disponible en Google Maps, tanto en su versión web como en la aplicación móvil, activando la capa de “Tráfico”, lo que amplía su accesibilidad para todos los usuarios.

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    La ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó el impacto de esta iniciativa al señalar que se trata de “un mecanismo tendiente a poder dar un mayor ordenamiento del tráfico, al alcance de todas las personas que son usuarias de la RedTulum como de quienes se desplazan en otros vehículos, accesible desde el celular e incorporado a algo sencillo de manejar como Google Maps”.

    Asimismo, la funcionaria subrayó que la herramienta funciona en tiempo real y permite planificar viajes con mayor precisión. También remarcó que los ciudadanos podrán colaborar informando cortes no registrados oficialmente, contribuyendo así a mejorar la gestión del tránsito y la movilidad urbana en la provincia.

    Por su parte, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, destacó el aspecto técnico del desarrollo y la importancia de su integración con Google Maps, señalando que “es positivo contar con una ayuda de este tipo en una provincia que crece con cada vez más obras”.

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