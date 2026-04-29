    • 29 de abril de 2026 - 12:27

    La Caja de Acción Social actualiza montos y refuerza líneas de crédito para trabajadores estatales

    Las nuevas medidas de la Caja de Acción Social entrarán en vigencia el próximo lunes. El alcance potencial alcanza a unos 55.000 agentes de toda la provincia.

    Vuelven los préstamos de la Caja de Acción Social: mirá cómo tenés que hacer
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    La Caja de Acción Social de San Juan informó que a partir del próximo lunes se pondrá en marcha una actualización de los montos correspondientes a sus distintas líneas de asistencia financiera.

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    Además habrán nuevas medidas destinadas a facilitar el acceso a créditos para agentes de planta permanente de la administración pública provincial.

    El presidente del organismo, Juan Pablo Medina, explicó que uno de los principales cambios se aplicará en la línea de préstamos destinada a siniestros, la cual contará con montos renovados para dar respuesta a situaciones de urgencia que puedan atravesar los trabajadores estatales.

    Estas modificaciones se enmarcan en un contexto de alta demanda de asistencia crediticia. Según datos oficiales, en el último período la institución otorgó más de 10.000 préstamos, manteniendo además un ritmo constante de gestión con entre 55 y 60 trámites diarios.

    Desde el organismo señalaron que las medidas buscan agilizar y fortalecer la respuesta ante las solicitudes, en un escenario donde la asistencia financiera continúa siendo una herramienta clave para los empleados públicos.

    Los créditos están destinados a agentes de planta permanente de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, además de trabajadores municipales pertenecientes a comunas que mantienen convenios vigentes. En total, el alcance potencial de estas líneas alcanza aproximadamente a 55.000 empleados estatales en toda la provincia.

    Para acceder a los beneficios, los interesados deben solicitar turno previo. Desde la institución destacaron que el sistema de atención ha sido optimizado, aunque solicitaron comprensión debido al elevado volumen de demanda que se registra de manera sostenida.

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