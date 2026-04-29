Sergio Miodowsky inauguró la tercera parada de colectivo climatizada en Rivadavia

La Ciudad de Rivadavia continúa avanzando con obras orientadas a mejorar la calidad de vida de sus vecinos. En esta oportunidad, el intendente Sergio Miodowsky dejó inaugurada la tercera parada de colectivo climatizada del departamento , ubicada estratégicamente en la puerta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, uno de los puntos con mayor circulación de pasajeros durante todo el día.

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El nuevo espacio cuenta con un sistema de climatización frío-calor, pensado para brindar mayor comodidad a quienes utilizan el transporte público. De esta manera, los usuarios podrán resguardarse tanto de las altas temperaturas del verano como de los días fríos que comienzan a registrarse en la provincia.

La elección del lugar responde a la gran afluencia de estudiantes, docentes y trabajadores que, en distintos horarios —mañana, siesta, tarde y noche—, esperan el colectivo en ese sector.

Con esta inauguración, ya son tres las paradas climatizadas instaladas en el departamento. La primera fue colocada a fines de 2025 en Plaza Madre Universal, mientras que la segunda se concretó meses atrás en la intersección de calle Rastreador Calívar y Avenida Libertador, frente al edificio municipal.

image Tercera parada de colectivo climatizada en Rivadavia.

El proyecto contempla la instalación de cinco paradas en total. Las dos restantes estarán ubicadas en la Universidad Católica de Cuyo y en las inmediaciones del Hospital Marcial Quiroga, ampliando así este servicio en puntos estratégicos de Rivadavia.

image Tercera parada de colectivo climatizada en Rivadavia.

“Seguimos trabajando con hechos concretos para mejorar la vida de los vecinos. Estas paradas no solo brindan comodidad, sino que también representan una mirada moderna sobre el transporte público y el uso del espacio urbano”, expresó el jefe comunal durante el acto.

De esta manera, Rivadavia busca posicionarse como un municipio innovador, incorporando infraestructura que responde a las necesidades actuales y proyecta una ciudad más accesible e inclusiva.