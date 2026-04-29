    • 29 de abril de 2026 - 08:19

    Enojo vecinal por el mal uso de los juegos en la Plaza Aberastain a días de su inauguración

    Una vecina denunció que adolescentes hicieron un mal uso de los juegos y pidió mayor control y concientización para preservar el espacio público.

    Mal uso de los juegos en plaza Aberastain.

    Mal uso de los juegos en plaza Aberastain.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocos días de su inauguración, la Plaza Aberastain, ubicada frente al Palacio Municipal de Capital, ya es escenario de reclamos por el uso de sus instalaciones. Una madre que se encontraba en el lugar junto a su hijo expresó su preocupación por la conducta de un grupo de adolescentes que, según relató, utilizaban de manera inapropiada los juegos.

    Leé además

    trabajadores de vialidad nacional en san juan realizaran una actividad en rechazo al sistema de obra publica por peaje

    Trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan realizarán una actividad en rechazo al sistema de obra pública por peaje

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el rector de la unsj, junto a autoridades del todo el pais, respondieron a capital humano: las universidades permanecen abiertas

    El Rector de la UNSJ, junto a autoridades del todo el país, respondieron a Capital Humano: "Las universidades permanecen abiertas"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    De acuerdo a su testimonio, los jóvenes —identificados por sus uniformes como alumnos de la Escuela de Comercio— se subieron en grupo a un juego destinado a niños con discapacidad, superando ampliamente la cantidad recomendada de usuarios.

    mal uso de los juegos plaza aberastain2026 (2)
    Mal uso de los juegos en Plaza Aberastain.

    Mal uso de los juegos en Plaza Aberastain.

    La mujer señaló que un adulto presente les advirtió de manera respetuosa sobre el riesgo de romper el juego, pero los adolescentes no hicieron caso y continuaron utilizándolo de forma indebida.

    El episodio generó malestar entre quienes estaban en la plaza, especialmente por tratarse de un espacio recientemente inaugurado. En ese sentido, la vecina reclamó mayor control por parte de las autoridades y apeló a la concientización sobre el cuidado de los espacios públicos, con el objetivo de evitar daños y garantizar su uso adecuado para todos.

    mal uso de los juegos plaza aberastain2026 (3)
    Mal uso de los juegos en Plaza Aberastain.

    Mal uso de los juegos en Plaza Aberastain.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Tercera parada de colectivo climatizada en Rivadavia.

    Sergio Miodowsky inauguró la tercera parada de colectivo climatizada en Rivadavia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Fúnebres.

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Clima en San Juan.

    Este es el pronóstico del tiempo del miércoles 29 de abril en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tenencia responsable de mascotas, en numeros: en los ultimos dos anos se esterilizaron casi 8.000 perros y gatos y hubo mas de 1.000 denuncias por maltrato

    Tenencia Responsable de Mascotas, en números: en los últimos dos años se esterilizaron casi 8.000 perros y gatos y hubo más de 1.000 denuncias por maltrato

    Por Celeste Roco Navea