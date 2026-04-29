Enojo vecinal por el mal uso de los juegos en la Plaza Aberastain a días de su inauguración

Una vecina denunció que adolescentes hicieron un mal uso de los juegos y pidió mayor control y concientización para preservar el espacio público.

A pocos días de su inauguración, la Plaza Aberastain, ubicada frente al Palacio Municipal de Capital, ya es escenario de reclamos por el uso de sus instalaciones. Una madre que se encontraba en el lugar junto a su hijo expresó su preocupación por la conducta de un grupo de adolescentes que, según relató, utilizaban de manera inapropiada los juegos.

De acuerdo a su testimonio, los jóvenes —identificados por sus uniformes como alumnos de la Escuela de Comercio— se subieron en grupo a un juego destinado a niños con discapacidad, superando ampliamente la cantidad recomendada de usuarios.

mal uso de los juegos plaza aberastain2026 (2) Mal uso de los juegos en Plaza Aberastain.

La mujer señaló que un adulto presente les advirtió de manera respetuosa sobre el riesgo de romper el juego, pero los adolescentes no hicieron caso y continuaron utilizándolo de forma indebida.

El episodio generó malestar entre quienes estaban en la plaza, especialmente por tratarse de un espacio recientemente inaugurado. En ese sentido, la vecina reclamó mayor control por parte de las autoridades y apeló a la concientización sobre el cuidado de los espacios públicos, con el objetivo de evitar daños y garantizar su uso adecuado para todos.