    • 28 de abril de 2026 - 13:44

    Sarmiento apuesta a la tecnología: instalarán los primeros tótems interactivos para turistas

    Son tres centros de informes virtuales de los cuales dos se instalarán en localidades de Sarmiento y uno en la ciudad de San Juan.

    Sarmiento instalará tótems interactivos que ofrecerán información de todas las actividades turísticas y culturales en Sarmiento.

    Sarmiento instalará tótems interactivos que ofrecerán información de todas las actividades turísticas y culturales en Sarmiento.

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    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Sarmiento sigue apostando al turismo local. Ahora colocará tótems interactivos que contiene información sobre los prestadores, circuitos y eventos que se realizan en el departamento. Dos se instalarán en el departamento y uno en el Carrascal, en Capital. Para este proyecto se usó información del primer relevamiento turístico que hizo la comuna.

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    Estos tótems son centros de informes virtuales a través de los cuales se puede acceder a información de las actividades turísticas y culturales que se desarrollan en Sarmiento. ‘A través de estos tótem, el turista y cualquier persona podrá conocer todas las actividades turísticas y culturales que se realizan en Sarmiento, los circuitos, los prestadores y hasta a mapas’, dijo Matías Olivares, integrante del Equipo Técnico de la Dirección de Turismo.

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    Los t&oacute;tems ofrecer&aacute;n informaci&oacute;n sobre todos los prestadores tur&iacute;sticos en Sarmiento.

    Los tótems ofrecerán información sobre todos los prestadores turísticos en Sarmiento.

    Mañana miércoles se realizará la presentación de los tótems a la comunidad. Será en el Centro Cultural Sarmiento a partir de las 10.

    Estructura y funcionamiento de propuesta de Sarmiento

    Matías Olivares dijo que los tótems son grandes estructuras de acero inoxidable, de casi dos metros de altura, con una pantalla de 32 pulgadas y táctil. Allí el turista podrá consultar la información que está claramente discriminada por temática. Estos tótems tienen además un código QR para que la persona que consulta la información pueda cargarla en su teléfono.

    Estos tótems funcionan con electricidad e Internet y se instalarán en el interior de algunos edificios. ‘Uno lo vamos a instalar en Media Agua y otro en Los Berros, aunque aún no determinamos en qué edificio. Y el tercero, lo vamos a instalar en el Centro de Información Turística que está en el Carrascal, en la Ciudad de San Juan’, dijo Olivares

    Un proyecto de Sarmiento con ayuda nacional

    Olivares agregó que este servicio de información a través de tótems fue posible gracias a un programa de Nación al que adhirió el municipio de Sarmiento. Gracias al mismo, Nación envió un subsidio de $10.000.000 para la puesta en marcha de este proyecto. La realización de los tótems costó $11.5000 y fue el municipio quien cubrió esa diferencia.

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