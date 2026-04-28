Más de 150 referentes participaron en Anchipurac en una actividad para repensar el desarrollo sostenible de San Juan

El Centro Ambiental Anchipurac fue escenario de la tercera edición de “Construyendo Futuros Sostenibles en San Juan” , un encuentro que reunió a más de 150 participantes para debatir el presente y proyectar el desarrollo productivo de la provincia con una mirada integral.

La iniciativa fue organizada por Sistema B Argentina junto a las Empresas B Conexxión, DAMS y Broker Andino, con el acompañamiento del Gobierno provincial y el Banco San Juan. Entre los asistentes se destacaron más de 120 líderes del sector privado, además de representantes del ámbito legislativo, académico y organizaciones de la sociedad civil.

El evento, que fue declarado de interés ambiental y social por la Legislatura provincial y contó con aval académico de la Universidad Católica de Cuyo, puso el foco en la necesidad de construir un modelo de crecimiento que combine desarrollo económico con impacto social y ambiental.

Fernanda Mierez, cofundadora de Sistema B Argentina, subrayó que San Juan atraviesa una etapa de oportunidades, aunque advirtió que el verdadero desafío es lograr un crecimiento con sentido. En esa línea, remarcó la importancia de priorizar a las personas, cuidar los recursos naturales y adoptar una visión de largo plazo.

Desde el Gobierno, el ministro de Producción, Gustavo Fernández , destacó que la provincia necesita avanzar hacia una estrategia basada en el “triple impacto”, integrando variables económicas, sociales y ambientales. A su vez, el secretario de Ambiente, Federico Ríos Yañez , valoró el rol de Anchipurac como símbolo de la política ambiental local y la articulación con el sector productivo.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la reflexión sobre los cambios de paradigma necesarios para afrontar el futuro. En ese marco, el especialista chileno Francisco Latorre Tallard planteó la importancia de revisar la forma en que se interpreta la realidad para ampliar las posibilidades de acción, e invitó a los presentes a asumir un rol activo en la construcción de la identidad productiva de San Juan.

El encuentro también incluyó paneles con referentes locales. En el espacio dedicado a los desafíos del desarrollo sostenible, la diputada nacional Nancy Picón destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado, y señaló a la minería como uno de los motores de crecimiento, en diálogo con la sostenibilidad.

Desde el ámbito financiero, Alberto Rositano, del Banco San Juan, remarcó la importancia de vincular inversión, producción y territorio, mientras que el ex presidente de la Cámara Minera, Ricardo Martínez, puso el acento en la credibilidad y la gobernanza como pilares del desarrollo. Por su parte, Lucía Feced aportó la mirada educativa, destacando experiencias de articulación entre empresas y organizaciones para fortalecer la alfabetización en la provincia.

Otro de los momentos destacados fue el panel sobre modelos de negocio de impacto, donde líderes de Empresas B compartieron experiencias concretas. Allí se evidenció cómo distintas compañías están incorporando prácticas sostenibles y redefiniendo sus procesos para generar valor económico sin descuidar el ambiente ni la comunidad.

El cierre dejó un mensaje claro: el futuro productivo de San Juan dependerá de su capacidad para integrar desarrollo y sostenibilidad. Tras las exposiciones, los participantes compartieron un espacio de networking orientado a generar alianzas y potenciar cadenas de valor en el territorio.