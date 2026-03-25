El Centro Anchipurac se transforma en un escenario vivo con "Anchipurac Teatralizado"

Bajo la dirección de Flavia Domínguez y el sello de Minerva Producciones , en Semana Santa estrenará una propuesta que promete cambiar la forma de recorrer el Centro de Formación Anchipurac , uno de los complejos ambientales más importantes de la región . Se trata de "Anchipurac Teatralizado", circuito que fusiona el contenido educativo del centro con la magia del teatro.

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La iniciativa surgió tras una invitación de la responsable de eventos del complejo, Belén Torres, quien puso a disposición el auditorio del lugar. Sin embargo, la visión de Domínguez fue más allá: "Me parecía difícil usar solo el escenario sin relacionarme con el espacio, tan atractivo e interesante. Por eso propuse un circuito teatralizado, donde interrelacionamos lo que sucede en cada estación con aportes desde lo teatral", explicó la directora a DIARIO DE CUYO.

La obra cuenta con un elenco de jóvenes talentos sanjuaninos: Mariana Gómez, Nicolás Tello y José Navarro. Juntos dan vida a una historia centrada en la infancia, pero diseñada para disfrutar en familia. Los protagonistas son Nahuel y Flor, quienes junto a un invitado muy especial, Minervasaurus —un dinosaurio nacido de la imaginación—, guiarán a los asistentes por las estaciones del centro.

El joven elenco de actores que dará vida a la fantástica historia en Anchipurac: Mariana Gómez, Nicolás Tello y José Navarro

El conflicto de la obra toca fibras actuales: Nahuel es un niño con un gran poder imaginativo que vive refugiado en su teléfono móvil para evitar que sus fantasías se descontrolen.

"Estamos trabajando en el concepto de la confianza en la amistad, la empatía, el medio ambiente, que hay que cuidarlo porque es algo que dejamos para los que vienen. La idea es que todos somos parte de este todo", señaló Domínguez.

La experiencia del "Necroturismo" aplicada al ambiente

Flavia Domínguez no es ajena a este formato, de hecho, es la mente detrás del exitoso Necroturismo Teatralizado en el Cementerio de la Capital. Esa experiencia previa fue la que entusiasmó a Juan Pablo Quiroga, referente de guías de Anchipurac, quien incluso participó de los ensayos para aceitar la interacción entre los personajes y el personal del centro.

El recorrido dura aproximadamente una hora y busca que el espectador se involucre emocionalmente mientras aprende sobre el entorno.

“Para el espectador es todo un desafío, porque va conociendo el circuito y al mismo tiempo va llevando el hilo de la historia", apuntó Domínguez, quien, para esta experiencia, trabaja con una nueva ticketera gestionada por jóvenes emprendedores de San Juan, Eventurex, redondeando una propuesta netamente provincial.

"La intención es que no sea una actividad donde el padre deja al chico y se va, sino que lo compartan. Queremos generar momentos de alegría y reflexión sobre el mundo que habitamos", concluyó la productora.

image El elenco de Anchipurac Teatralizado junto a la productora, Flavia Domínguez

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Días: viernes 3 y sábado 4 de abril

viernes 3 y sábado 4 de abril Hora: 17:00 h

17:00 h Lugar: Centro Ambiental Anchipurac (Pellegrini y calle 5, Rivadavia)

Centro Ambiental Anchipurac (Pellegrini y calle 5, Rivadavia) Entradas: $5000 y promo de 2x $8000 (pagan desde los 4 años) Disponibles a través de Eventurex

$5000 y promo de 2x $8000 (pagan desde los 4 años) Disponibles a través de Eventurex Elenco: Mariana Gómez, Nicolás Tello y José Navarro

Mariana Gómez, Nicolás Tello y José Navarro Dirección y Producción: Flavia Domínguez - Minerva Producciones

Flavia Domínguez - Minerva Producciones Información: 2646216157