    • 22 de mayo de 2026 - 21:49

    El impactante cambio físico de Nathy Peluso que causó furor en las redes

    La cantante mostró parte de su exigente rutina de entrenamiento y respondió a las versiones que circularon sobre su transformación corporal.

    Nathy Peluso.

    Nathy Peluso.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cantante argentina-española Nathy Peluso volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de mostrar su impactante cambio físico y compartir detalles de la intensa rutina de entrenamiento que mantiene desde hace meses.

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    Las imágenes y videos publicados por la artista generaron miles de comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron su transformación corporal y el nivel de disciplina que sostiene en medio de su gira internacional.

    Ante las especulaciones que comenzaron a circular en redes, Peluso decidió responder directamente y aclaró que su cambio físico está relacionado con entrenamiento constante, alimentación y hábitos saludables.

    En un video compartido en sus plataformas digitales, la cantante explicó que su rutina incluye sesiones de gimnasio, ejercicios de cardio, levantamiento de pesas, pilates, subidas por escalera y una meta diaria de al menos diez mil pasos.

    Además, contó que mantiene una alimentación basada principalmente en pollo, pescado, papas, boniato y verduras, y rechazó los rumores que vinculaban su transformación con medicamentos para bajar de peso. “¿Qué Ozempic? Déjense de joder”, expresó en uno de los fragmentos difundidos en redes sociales.

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    El cambio físico de la intérprete de “BZRP Music Sessions #36” rápidamente se volvió viral y generó repercusión tanto entre fanáticos como en medios especializados en espectáculos y tendencias.

    Actualmente, la artista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera internacional con la gira de su álbum “Grasa”, que la llevó por distintos escenarios de América y Europa.

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