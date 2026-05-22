El impactante cambio físico de Nathy Peluso que causó furor en las redes

La cantante argentina-española Nathy Peluso volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de mostrar su impactante cambio físico y compartir detalles de la intensa rutina de entrenamiento que mantiene desde hace meses.

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Las imágenes y videos publicados por la artista generaron miles de comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron su transformación corporal y el nivel de disciplina que sostiene en medio de su gira internacional.

Ante las especulaciones que comenzaron a circular en redes, Peluso decidió responder directamente y aclaró que su cambio físico está relacionado con entrenamiento constante, alimentación y hábitos saludables.

En un video compartido en sus plataformas digitales, la cantante explicó que su rutina incluye sesiones de gimnasio, ejercicios de cardio, levantamiento de pesas, pilates, subidas por escalera y una meta diaria de al menos diez mil pasos.

Además, contó que mantiene una alimentación basada principalmente en pollo, pescado, papas, boniato y verduras, y rechazó los rumores que vinculaban su transformación con medicamentos para bajar de peso. “¿Qué Ozempic? Déjense de joder”, expresó en uno de los fragmentos difundidos en redes sociales.

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El cambio físico de la intérprete de “BZRP Music Sessions #36” rápidamente se volvió viral y generó repercusión tanto entre fanáticos como en medios especializados en espectáculos y tendencias.

Actualmente, la artista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera internacional con la gira de su álbum “Grasa”, que la llevó por distintos escenarios de América y Europa.