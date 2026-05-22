Carmina Burana suma nuevas funciones: las fechas que se agregan en el Teatro Bicentenario

El regreso de Carmina Burana al Teatro del Bicentenario , sigue generando una enorme expectativa y, frente a la alta demanda del público, se anunciaron nuevas funciones de esta impactante producción coreográfica creada por el reconocido maestro Mauricio Wainrot. A las funciones previstas para el 10 y 11 de junio, se suman ahora presentaciones el 12 y 13 de junio, todas a las 21:00 h en la Sala Principal.

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La monumental puesta, realizada en los talleres del Teatro del Bicentenario con colaboración de piezas escenográficas y vestuario pertenecientes a la creación original del Complejo Teatral de Buenos Aires, reafirma el posicionamiento del teatro sanjuanino como un espacio de excelencia artística y producción cultural de gran escala.

Con el objetivo de ampliar el acceso y acercar esta propuesta a nuevos públicos, se lanzó beneficios especiales para disfrutar de Carmina Burana en el marco de sus 10 años del espacio cultural. Entre ellos, se destaca una preventa exclusiva con 50% de descuento para Categoría Roja, vigente hasta el 5 de junio mediante el código “CARMINA”, disponible tanto para compras online como en boletería.

Además, se encuentra disponible el beneficio “Ticket Match 2x1” , destinado a personas de hasta 35 años, que permite asistir acompañado abonando una sola entrada en Categoría Azul con el código “2X1CARMINA”. A esto se suman facilidades de pago de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan.

La célebre cantata escénica de Carl Orff encuentra en la lectura coreográfica de Wainrot una poderosa síntesis entre música, movimiento y teatralidad. La obra despliega un universo visual y emocional de enorme intensidad, atravesado por la fuerza del destino, la sensualidad y la energía vital, convirtiéndose en una experiencia escénica única para el espectador.

La reposición coreográfica está a cargo de Victoria Balanza y del coreógrafo Alexis Mirenda, ambos intérpretes históricos de la obra durante su paso por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires.

El elenco artístico cuenta con la participación del argentino radicado en Estados Unidos Lucas Segovia, primer bailarín internacional invitado, quien interpreta el rol protagónico de “Amor”. También forman parte de la puesta Facundo Cornejo, solista del Ballet de Córdoba, junto a las bailarinas sanjuaninas María del Valle Montes y Gema Bueno en los roles femeninos centrales.

La producción reúne a 28 bailarines provenientes de distintas provincias argentinas, conformando un elenco federal seleccionado mediante audición nacional, que actualmente trabaja intensamente para asumir el desafío artístico y técnico de esta emblemática creación.

Asimismo, la propuesta conserva la concepción original de vestuario y escenografía de Carlos Gallardo, histórica dupla creativa de Wainrot, cuyas emblemáticas faldas circulares y estética visual consolidan a Carmina Burana como una obra patrimonial dentro del acervo artístico del Teatro del Bicentenario.

Entradas y beneficios:

• Funciones: 10, 11, 12 y 13 de junio

• Hora: 21 hs

• Tickets: $40.000 y $36.000

Preventa exclusiva 50% OFF

Código: CARMINA

Vigente hasta el 5 de junio

Categoría Roja | Compra online y en boletería

Ticket Match 2x1

Código: 2X1CARMINA

Exclusivo para personas hasta 35 años

Categoría Azul | Compra online y en boletería

• Hasta 6 cuotas sin interés con Banco San Juan