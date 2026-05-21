    • 21 de mayo de 2026 - 21:21

    "Parece que alguien se ofendió": Fabio Alberti no actuará en el Teatro Municipal de Capital

    Luego de hacer circular un video y un comunicado, el ex Cha Cha Cha llevará su obra -que incluye al personaje “Peperino Pómoro- a la Sala Z.

    Fabio Alberti en la piel de su personaje Peperino Pómoro, que el sábado 23 de mayo subirá a escena en Sala Z

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    El flyer que acompañó el video de Alberti sobre el cambio de sala

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    Las palabras de Fabio Alberti

    Nos cambiamos de sala. Alguien se ofendió en el Teatro Municipal de San Juan, sin ver la obra, parece que algo le habrá molestado; pero nos reciben con los brazos abiertos y muy alegremente en la Sala Z, así que nos vemos ahí, fue el mensaje que dio el actor, en un video que comenzó a circular el jueves.

    Junto a la grabación circula también un texto que empieza diciendo “¿Volvió la censura?” y agrega: “Treinta años después, el mártir más absurdo de la televisión argentina vuelve a quedar rodeado de preguntas. ¿Fue una simple cuestión administrativa? ¿Hubo presiones? ¿Molestó el contenido del espectáculo? ¿Alguien se sintió incómodo con el regreso de Peperino? Por el momento no hay explicaciones públicas que despejen las dudas”. Y fiel a su estilo, Alberti remata: “Peperino fue expulsado del teatro… o la Apocalipsis acaba de empezar?”.

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    Consultada por DIARIO DE CUYO, desde la producción del espectáculo, ratificaron las palabras de Alberti. “El Teatro Municipal lo censuró porque a alguien le molestó el personaje, sea a la intendente o secretaria de Cultura, que no aprobó el contenido de Fabio y lo censuraron a 48 h de la función sin aviso”, fue el comunicado que recibió este medio.

    DIARIO DE CUYO buscó comunicarse con autoridades municipales de Cultura, pero de momento no fue posible contactarse.

    Peperino Pómoro ¿el personaje de la discordia?

    Peperino Pómoro es un mártir ficticio y un controvertido líder espiritual creado por el humorista Fabio Alberti. Nació originalmente en 1992 como el protagonista de "Todos juntos en capilla", un sketch satírico cargado de humor absurdo que funcionaba como cierre del programa televisivo Cha Cha Cha.

    A pesar de haber surgido en la década de los ‘90, el personaje ha logrado atravesar tres generaciones y se mantiene plenamente vigente en el imaginario popular gracias al impacto de las redes sociales. Hoy en día es un auténtico furor digital, acumulando videos que superan los 5 millones de reproducciones, además de contar con una presencia constante en memes y stickers de WhatsApp.

    La respuesta del público en el teatro demostró que el personaje seguía vivo, lo que impulsó a Alberti a darle su propio spin-off teatral en un espectáculo en el que Peperino comparte escena con otras criaturas humorísticas y con el "Sorobongo líder Supremo Maryland de la Iglesia Peperianal", en medio de “exorcismos absurdos, falsos sermones y profecías delirantes”.

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