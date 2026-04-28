Talleres de convivencia y prevención en escuelas secundarias de San Juan: de qué se trata

Para generar entornos más cuidados mediante la participación activa de los jóvenes, la Secretaría de Seguridad llega a las escuelas secundarias de San Juan con el programa ‘Construyendo Seguridad’ . El objetivo es brindarles a los jóvenes herramientas de prevención y fomentar una cultura de convivencia. E sta iniciativa se da en el contexto de las amenazas en las escuelas.

Más de 150 referentes participaron en Anchipurac en una actividad para repensar el desarrollo sostenible de San Juan

El programa ‘Construyendo Seguridad’, impulsado por la Dirección de Prevención de Delitos y Violencia , coordinadamente con Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación , comenzará a implementarse en escuelas secundarias de San Juan. La propuesta se desarrollará mediante talleres interactivos en distintas instituciones educativas, abordando temáticas clave vinculadas a la seguridad ciudadana y el rol activo de los jóvenes en la comunidad.

Desde la Secretaría de Seguridad dijeron que esta iniciativa ‘busca fortalecer la conciencia colectiva sobre la seguridad como una construcción entre todos, promoviendo valores como el respeto, la responsabilidad y la participación’. A través de actividades dinámicas, se trabajará en la identificación de riesgos, la prevención del delito y la resolución pacífica de conflictos.

Uno de los programa 'Construyendo Seguridad', de la Secretaría de Seguridad es mejorar la convivencia en las escuelas y prevenir delitos.

La importancia de la denuncia.

de la denuncia. El funcionamiento del sistema de emergencias 911.

del sistema de emergencias 911. La prevención de delitos en entornos digitales.

Además, se apunta a reconstruir el vínculo entre la comunidad y la policía, fomentando una mirada cercana y de confianza hacia las fuerzas de seguridad.

La importancia de denunciar

Es importante tener en cuenta que la denuncia es un derecho fundamental y una herramienta clave para prevenir y frenar la violencia y el delito. A través de este eje, se promueve el acceso a asistencia integral para víctimas y testigos, el acompañamiento durante todo el proceso, la implementación de medidas de protección y la articulación entre organismos, lo que además permite fortalecer el Mapa del Delito y mejorar las políticas de seguridad.

En este sentido, el programa ‘Construyendo Seguridad’ incorpora un enfoque integral sobre el uso de redes sociales, promoviendo conductas seguras y la identificación de riesgos como el ciberacoso, el grooming y el sexting. También brinda herramientas concretas para el cuidado de la información personal, evitando el contacto con desconocidos y fomentando la denuncia ante cualquier situación de acoso o vulneración en entornos digitales.

Estas acciones buscan consolidar espacios educativos más seguros, donde los estudiantes puedan desarrollarse en un entorno de confianza y acompañamiento.

El programa también promueve el trabajo conjunto entre estudiantes, docentes, familias y autoridades, entendiendo que la seguridad es una construcción colectiva. De esta manera, se avanza en la formación de ciudadanos comprometidos, capaces de actuar con responsabilidad y contribuir a una comunidad organizada.

Cronograma del programa de Seguridad

En esta primera etapa, el programa llegará a instituciones como Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, CENS N° 134 Cabo Segundo José Esteban Lucero, CENS N° 69 María del Carmen Caballero Vidal, Juan E. Serú, Nocturna Antonio Torres, EPET N° 1 Rogelio Boero, Escuela de Fruticultura y Enología, Colegio Nuestra Señora de Andacollo, Colegio San José, Colegio San Antonio de Padua, Colegio Nuestra Señora de Luján y Colegio Doctor Monseñor Audino Rodríguez y Olmos.