Vecinos de Calingasta podrán llegar directamente a Mendoza gracias a un nuevo servicio de transporte

Desde hace semanas dos vecinos de Calingasta se pusieron al hombro un reclamo que afecta a toda la comunidad, y son los inconvenientes registrados con el transporte público de pasajeros . Dentro de los reclamos se encontraba el pedido de la restitución del servicio Calingasta – Mendoza y se suspendió durante el 2020. La buena noticia llegó en las últimas horas, con la restitución de la conexión.

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La novedad fue confirmada por la empresa El Triunfo – Clasur en sus redes sociales, y compartida por Adolfo Medalla, quien junto a Ignacio López Balaguer se convirtieron en los rostros visibles del reclamo, manteniendo reuniones con funcionarios provinciales y elevando los reclamos concentrados en más de 1.500 firmas. Conforme informó la empresa, la conexión entre el departamento cordillerano y la vecina provincia es una realidad.

De acuerdo a lo que indica la publicación, el servicio estará vigente a partir del sábado 2 de mayo, es decir, desde este fin de semana. La conexión será Ciudad de San Juan – Calingasta – Ciudad de Mendoza , con salidas y regresos durante dos días de la semana.

Inicialmente los viajes se darán, para la ida los lunes y sábado a las 5 am, proyectando el regreso también los lunes y sábado a partir de las 18 horas .

Un detalle no menor es que si bien desde la publicación de la empresa indican que los pasajes ya están disponible en el sitio web plataforma10.com.ar, pero al menos por el momento no figuran entre las opciones.

Entre la celebración y la incertidumbre, así fue tomada la noticia por los vecinos de Calingasta

La noticia fue celebrada por los vecinos del departamento que después de unos seis años podrán llegar a la vecina provincia sin necesidad de tener que hacer un viaje más largo, y por ende más caro, hasta la ciudad de San Juan. Esto no es menor teniendo en cuenta las distancias y las proximidades.

Significa un logro para el reclamo vecinal que ahora apunta a la incorporación de una línea interurbana que funcione los fines de semana, como la solución de los más de 80 problemas que registraron en el último tiempo y que ya fueron comunicados a la Secretaría de Tránsito y Transporte de la provincia.

Sin embargo, conforme explicó Adolfo en diálogo con DIARIO DE CUYO, la falta de información oficial preocupa y genera incertidumbre. "Estamos haciendo un pedido de información formal a la CNRT porque la empresa tiene dos teléfonos disponibles y en ninguno atienden. Además fui personalmente a la boletería de la terminal y no sabían nada. Hay un revuelo muy grande en redes, pero información clara, ninguna", dijo.

Se espera que las novedades y certezas se den en las próximas horas, con un comunicado formal por parte de la empresa.