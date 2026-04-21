A Castañeda "no le asusta" volver a la intendencia de Calingasta y no descarta la opción orreguista si el PJ le cierra la puerta

Este martes, el diputado departamental por Calingasta, Jorge Cipriano Castañeda, trazó definiciones legislativas tras una reunión con autoridades del Ministerio de Producción y actores del sector minero como la CASEMICA. El legislador confirmó avances concretos en el proyecto de Ley de Proveedores Mineros y fijó postura sobre la seguridad en el transporte minero, además de dejar señales sobre su futuro político.

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El encuentro se dio en el marco de la visita del gobernador al departamento e incluyó al ministro de Producción, Gustavo Fernández, y a la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta. Según detalló Castañeda, se abordó uno de los reclamos históricos del sector: la necesidad de una norma que priorice la participación de empresas locales en la actividad minera.

“ Hemos podido ver el borrador del proyecto que está muy pronto a ser enviado a la Cámara de Diputados. Estamos en general muy conformes con la forma de plantearlo ”, aseguró en Informadísimos en Radio Colón.

El legislador valoró especialmente la definición de los alcances del concepto de proveedor local, diferenciando entre firmas sanjuaninas y aquellas radicadas en la zona de influencia directa de los proyectos. “ Está bien demarcado lo que es un proveedor local de San Juan y un proveedor local del lugar donde se encuentra el proyecto. Nos parece bastante interesante y bastante completo ”, señaló.

En ese sentido, anticipó respaldo político a la iniciativa: “ La idea es acompañarlo. Si uno lo puede mejorar, mejor todavía; si no, acompañarlo ”.

Consultado por los recientes cuestionamientos en torno al transporte minero del proyecto Hualilán —que generaron roces entre el municipio y sectores vinculados a la actividad—, Castañeda defendió el esquema actual y descartó problemas de fondo.

“No se ha producido ningún mayor impacto en la ruta ni en el puente. El transporte está guardando todas las seguridades como corresponde”, afirmó.

Desde su experiencia cotidiana, reforzó la idea de un funcionamiento ordenado: “Viajo una o dos veces por semana y suelo encontrarme con los camiones. No se juntan vehículos detrás de los camiones, es un correcto manejo”.

Además, subrayó un dato central: “No hemos tenido ningún accidente y eso es por la seguridad que guarda la empresa durante toda la ruta”.

Mensaje interno en el PJ

En el plano político, el diputado salió a desactivar versiones sobre un eventual alejamiento del bloque justicialista, que circularon a fines del año pasado.

“Yo nunca evalué salirme del bloque. Nunca me preguntaron si me iba a ir o no”, lanzó, con tono crítico hacia las especulaciones.

Y dejó en claro su criterio de voto: “Siempre dije que voy a votar lo que sea bueno para San Juan y para Calingasta, independientemente de mi afinidad política”.

Si bien evitó profundizar en la situación interna del peronismo en Calingasta y en la gestión del intendente Sebastián Carbajal, relativizó las tensiones: “Son cuestiones más bien de política interna. Tendremos que charlarlo con el partido en su momento”.

Castañeda también reafirmó su postura pro minera, alineada con la matriz productiva del departamento. “Somos un departamento minero, venimos trabajando con la minería desde hace más de 15 o 20 años. No me iba a poner en contra de la minería”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia de generar condiciones de estabilidad para el sector.

¿Candidato en 2027?

Sobre su futuro político, el legislador no descartó una candidatura a la intendencia de Calingasta, aunque evitó definiciones anticipadas.

“Seguimos trabajando como siempre, armando equipos técnicos, renovando ideas. Llegado el momento tomaremos una decisión”, indicó. Y añadió: “Volver a la intendencia no es una cosa que me asuste”.

Al ser consultado sobre si jugaría dentro del Partido Justicialista o incluso en un armado vinculado al orreguismo, dejó una respuesta abierta, condicionada por el escenario electoral:

“Por supuesto. Hay que definir este año qué sistema electoral vamos a tener y cómo se van a elegir los candidatos: si van a ser internas abiertas o cerradas, si va a haber PASO. Va a depender de eso”.