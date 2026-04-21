    • 21 de abril de 2026 - 11:42

    La Corte comunicó la vacante en la Cámara de Apelaciones de Paz a la Magistratura y el concurso es inminente

    El fallecimiento del juez Juan Luis Romero abrió una vacante para el puesto. Las inscripciones están planificadas para la primera semana de mayo.

    El fallecido juez Juan Luis Romero, el último en ocupar el cargo.-

    El fallecido juez Juan Luis Romero, el último en ocupar el cargo.-

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    La Corte de Justicia de San Juan comunicó en las últimas horas la vacante en la Cámara de Apelaciones de Paz al Consejo de la Magistratura. Activó el proceso institucional para cubrir el cargo que quedó libre tras la muerte del juez Juan Luis Romero.

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    Con este paso administrativo, el organismo extrapoder bajo la órbita del Poder Judicial, que encabeza el ministro Juan José Victoria, quedó habilitado para avanzar en la convocatoria a concurso que tendría sus inscripciones en la primera semana de mayo.

    El movimiento era esperado en el ámbito judicial luego del fallecimiento de Romero, ocurrido el lunes 6 de abril a los 57 años. Su muerte no sólo generó pesar en sectores políticos y judiciales, sino que además dejó al descubierto la operativa en el tribunal, que ahora deberá ser resuelta con celeridad.

    El Consejo de la Magistratura es el encargado de evaluar a los postulantes y confeccionar la terna que luego será elevada a la Cámara de Diputados de San Juan. Será el cuerpo legislativo, en última instancia, el que defina al nuevo integrante de la Cámara de Apelaciones de Paz.

    Mientras tanto, el tribunal funciona con una estructura reducida: un solo juez titular, Fernando Vargas, y dos magistrados subrogantes. En ese contexto, en Tribunales reconocen que el nombramiento del reemplazante no sólo es necesario, sino urgente para normalizar la dinámica interna.

    Romero había llegado a la Cámara de Apelaciones de Paz en 2015, con el respaldo político del peronismo y el aval de la Cámara de Diputados. Antes, había tenido un rol destacado durante la gestión de José Luis Gioja, donde se desempeñó en el Ministerio de Gobierno como una figura clave, con funciones que en los hechos lo ubicaban como un virtual viceministro bajo la conducción de Adrián Cuevas.

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