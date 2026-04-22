Tragedia en Calingasta: murió un camionero y hay un joven grave tras un vuelco en Ruta 414

El siniestro ocurrió entre el puente de Pachaco y la Quebrada de las Burras, en Calingasta. El camión cargado con leña se desvió, chocó contra un cerro y volcó.

Un trágico siniestro vial ocurrido en la mañana de este miércoles dejó como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido en el departamento Calingasta. Todo ocurrió luego de que un camión cargado con leña perdiera el control y volcara.

Mañana trágica en Calingasta El hecho se registró alrededor de las 7:50 en la Ruta 414, en el tramo comprendido entre el puente de Pachaco y la Quebrada de las Burras. Según informaron fuentes policiales, un camión que transportaba leña y circulaba en dirección a la villa cabecera se desvió hacia la banquina, impactó contra un cerro y luego volcó.

Las identidades de las víctimas Como consecuencia del fuerte impacto, el camionero, identificado como Luis Ramón Ochoa, mayor de edad, falleció en el lugar. En tanto, su acompañante, Alex Ibáñez, de 23 años, resultó con heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia para recibir atención médica.

Los primeros en intervenir fueron efectivos de la Comisaría 16ª de Calingasta, quienes se encontraban en las inmediaciones al momento del alerta. El hecho corresponde a la jurisdicción de la Comisaría 15ª de Ullum, que también trabaja en la investigación.