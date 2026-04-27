    • 27 de abril de 2026 - 19:40

    Tras una intervención integral, la Plaza Aberastain sumó nueva iluminación, pisos, juegos y WiFi gratuito

    El espacio verde, uno de los más emblemáticos de la Capital, fue reinagurado después de una serie de obras y mejoras que duraron más de 10 meses.

    La Plaza Aberastain luce totalmente renovada tras una intervención completa.
    La Plaza Aberastain luce totalmente renovada tras una intervención completa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Plaza Antonino Aberastain quedó completamente renovada, luego de una profunda intervención impulsada por la Municipalidad de la Capital y que se llevó a cabo durante más de 10 meses. Se trata de uno de los espacios públicos más tradicionales y representativos de la ciudad, que ahora luce modernizado sin perder su identidad histórica.

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    La obra tuvo como objetivo recuperar su valor urbano y fortalecer su rol como punto de encuentro para vecinos y visitantes. Más que una simple mejora estética, el proyecto apuntó a optimizar la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad del paseo, respetando su diseño original y su fuerte valor simbólico dentro de la comunidad.

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    La Plaza Aberastain luce totalmente renovada.

    La Plaza Aberastain luce totalmente renovada.

    Las mejoras de la Plaza Aberastain

    Entre las principales transformaciones, se destaca la renovación total de los pisos perimetrales, reemplazados por material granítico de mayor resistencia, junto con la reparación de sectores históricos de piedra laja. También se trabajó en la base del terreno para evitar hundimientos y mejorar la circulación peatonal.

    Uno de los cambios más visibles es la modernización del sistema de iluminación, con nuevas torres y luminarias bajas que mejoran la seguridad y reducen la contaminación lumínica. A esto se suma la restauración de muros de piedra con iluminación integrada, aportando una estética más moderna y ordenada.

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    La fuente, uno de los atractivos.

    La fuente, uno de los atractivos.

    El sector de kioscos también fue revalorizado con nuevos espacios de descanso, pérgolas, deck, mesas y bancos, además de conexión a internet. En esa línea, la plaza incorporará WiFi libre y gratuito, impulsando su uso como espacio de encuentro, estudio y trabajo al aire libre.

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    La nueva zona de juegos.

    La nueva zona de juegos.

    La intervención incluyó además la restauración del sector central y de la fuente, que ahora cuenta con un sistema hidráulico renovado y más eficiente. También se amplió el área de juegos infantiles, con equipamiento moderno y pisos seguros, fomentando el uso familiar del espacio.

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    El gobernador Marcelo Orrego y la intendenta Susana Laciar inauguraron las obras de remodelaci&oacute;n.

    El gobernador Marcelo Orrego y la intendenta Susana Laciar inauguraron las obras de remodelación.

    Mejor accesibilidad y más verde

    En materia de accesibilidad, se construyeron rampas estratégicas que permiten un recorrido continuo para personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con cochecitos. A esto se suman nuevas explanadas de acceso y cartelería que ordenan la circulación y refuerzan la identidad del lugar.

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    La Plaza Aberastain completamente iluminada.

    La Plaza Aberastain completamente iluminada.

    El componente verde también fue protagonista: se plantaron árboles, flores y arbustos, y se renovó completamente el césped con especies adaptadas, además de mejorar el sistema de riego para optimizar el uso del agua.

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