La Plaza Aberastain ya muestra su transformación: mirá cómo luce ahora

Desde el municipio de Capital dijeron que la inauguración de la Plaza Aberastain es inminente, pero no precisaron fechas.

La Plaza Aberastain luce totalmente renovada y es inminente su reinauguración según dijeron desde el municipio de Capital.

La nueva imagen de la Plaza Aberastain ya está a la vista. Luce totalmente renovada y con un sector de juegos que se lleva todas las miradas. Desde el municipio de Capital dijeron que su reinauguración es inminente, aunque no precisaron fecha. Cabe recordar que la obra de remodelación de este paseo arrancó hace 10 meses.

El municipio de Capital puso en marcha la obra de intervención integral en la Plaza Aberastain con el objetivo central de recuperar su valor urbano y social, mejorando sus condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad, y respetando su diseño original. Y así se hizo.

Se puede observar que el paseo conserva la piedra laja y la piedra bola en los sectores originales, y los senderos de patio central. Y que las veredas, con el piso totalmente renovado, son accesibles tras la construcción de rampas en los cuatro accesos.

Pero, el sector para los niños es lo más llamativo del paseo renovado. Desde lejos se puede ver una importante cantidad de juegos coloridos y adaptados con delimitación clara del espacio, equipamiento moderno y pisos adecuados, garantizando la seguridad y el disfrute de los chicos de diferentes edades.

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