Inician recambio de pisos, luces, kioscos en la plaza Aberastain El municipio lleva a cabo una intervención integral para revalorizar cada uno de sus espacios.

El municipio de la Ciudad de San Juan puso en marcha una obra de intervención integral en la Plaza Aberastain con el objetivo central de recuperar su valor urbano y social, mejorando sus condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad, y respetando su diseño original. Es por este motivo que cada intervención propuesta se plantea con un criterio de preservación, donde se prioriza la continuidad estética y espacial del lugar, evitando alterar su identidad histórica y cultural.

Esta plaza constituye un punto clave dentro de la ciudad y muy visitado diariamente por un flujo constante de personas que pasan por sus instalaciones o las utilizan para disfrutar de actividades al aire libre. Teniendo en cuenta estos factores, desde el municipio y con la aprobación de la intendenta, Susana Laciar, comenzaron los trabajos de refacción para convertirla en un paseo más seguro, accesible y funcional.

Desde el municipio dijeron que una de las principales acciones será mejorar la transitabilidad y accesibilidad de los espacios con la renovación de los pisos perimetrales y el reemplazo de los tramos deteriorados, respetando el trazado original y preservando las veredas anchas que forman parte de la identidad histórica de la ciudad. Para estos trabajos usarán materiales modernos, resistentes al uso intensivo y de menor costo de mantenimiento. A esto se sumará la construcción de rampas en lugares estratégicos para eliminar barreras arquitectónicas y permitir un recorrido continuo para personas con movilidad reducida.

Accesibilidad. Se refaccionaran los pisos que rodean la plaza y se construirán rampas para garantizar la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Otra de las obras es la ampliación de los espacios destinados a los kioscos para mejorar sus condiciones funcionales y estéticas, para un mejor servicio. Está previsto ampliar su superficie útil con la incorporación de una pérgola liviana y un sector de piso deck, que permitirá ofrecer un sector de permanencia más cómodo y ordenado.

Según la fuente, esta intervención se realizará sin modificar la estructura original de los kioscos, complementándola con elementos nuevos que se integren armónicamente al entorno de la plaza.

Desde el punto de vista social, la intervención busca revalorizar el sector central de la plaza que se restaurará para que recupere su carácter simbólico como espacio de encuentro. En este marco, se construirá un sector específico para los niños con la puesta en marcha de un patio de juegos con delimitación clara, equipamiento moderno y pisos adecuados, garantizando la seguridad y el disfrute de los chicos.

Todos estos trabajos se complementarán con una readecuación completa de la instalación eléctrica en toda la plaza. Esta obra incluye el reemplazo y modernización de todo el sistema lumínico con la instalación de nuevas torres helicoidales de iluminación con seis brazos, que permitirán una mayor cobertura. También se colocará luminarias bajas que aportarán una mayor seguridad en el entorno peatonal.

La obra de refuncionalización de la Plaza Aberastain se realizará por etapas, por lo que oficialmente no se determina aún la fecha de inauguración.