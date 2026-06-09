Feriado provincial y nacional: cómo será el próximo fin de semana largo para los sanjuaninos

Los sanjuaninos tendrán en los próximos días un descanso extendido gracias a la coincidencia de un feriado provincial y un feriado nacional. La combinación de ambas fechas configurará un fin de semana largo de tres días para gran parte de la población.

El primer asueto será el sábado 13 de junio , cuando se conmemora un nuevo aniversario de la Fundación de San Juan, una fecha de gran relevancia histórica para la provincia.

A ese día se sumará el domingo 14 de junio y luego el lunes 15 de junio , que fue establecido como feriado nacional por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes , una conmemoración que originalmente se celebra cada 17 de junio.

De esta manera, quedará conformado un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas, que se extenderá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio inclusive .

Sin embargo, junio todavía tendrá otro feriado nacional pocos días después. Según el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete, el sábado 20 de junio se celebrará el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

En este caso se trata de un feriado nacional inamovible, por lo que la fecha no será trasladada. Al coincidir con un sábado, no generará un nuevo fin de semana largo ni un día adicional de descanso para quienes no trabajen durante esa jornada.

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13 de junio - Fundación de San Juan

San Juan fue fundada el 13 de junio de 1562 por el conquistador español Juan Jufré, quien llegó al valle de Tulum por orden de la Capitanía General de Chile. La nueva ciudad recibió el nombre de "San Juan de la Frontera", en homenaje a San Juan Bautista, santo patrono del fundador.

Al momento de la fundación, la región estaba habitada principalmente por los pueblos huarpes, que desarrollaban actividades agrícolas mediante sistemas de riego, además de la caza y la recolección.

La ciudad original fue trazada siguiendo el modelo urbano español de la época, con una plaza central y solares distribuidos entre los primeros pobladores. El mismo día de la fundación se creó el primer Cabildo y se repartieron tierras.

San Juan estuvo asentada inicialmente en la zona que hoy corresponde a Concepción. Sin embargo, una gran crecida del río San Juan en 1593 destruyó gran parte del poblado y obligó a su traslado hacia el sur, donde se encuentra actualmente la ciudad. La mudanza fue impulsada por Luis Jufré, hijo del fundador.

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¿Qué se recuerda el 17 de junio y por qué se traslada?

La ley 27.399 que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos señala que en el sexto mes del año es asueto el 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes. De esa forma, se recuerda al político y militar argentino que luchó junto al ejército de Los Infernales durante la guerra de la Independencia. La fecha elegida coincide con la fecha de su fallecimiento, que fue el 17 de junio de 1821.