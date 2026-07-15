Fin de semana largo confirmado: el feriado que se viene y que encadenará 3 días seguidos de descanso

Tras el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia y el día no laborable con fines turísticos del viernes 10 , muchos argentinos aprovecharon un descanso de cuatro días para viajar o hacer una escapada. Con ese fin de semana largo ya terminado, la atención se centra en el calendario de feriados 2026 para conocer cuándo llegará la próxima oportunidad de descansar.

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Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo: el calendario completo de lo que resta del 2026

La buena noticia es que no habrá que esperar demasiado. El cronograma oficial ya confirmó cuál será el próximo feriado nacional , una fecha que volverá a generar un fin de semana largo ideal para organizar viajes, reuniones familiares o simplemente cortar con la rutina.

El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto , cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

Como este año la fecha cae lunes, no será necesario trasladar el feriado , por lo que se conformará un fin de semana largo de tres días:

Será el primer descanso extendido después del receso de julio y una de las fechas más esperadas por el sector turístico, ya que suele impulsar las escapadas de corta distancia en todo el país.

Qué pasa si trabajo el feriado del 17 de agosto

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece un régimen especial para los feriados nacionales.

Si el trabajador no presta tareas, cobra el día normalmente.

Si trabaja durante el feriado, debe percibir el salario habitual con un recargo del 100%, es decir, cobrar el doble por esa jornada.

La situación es diferente en los días no laborables, ya que en esos casos es el empleador quien decide si habrá actividad, salvo en los sectores donde la prestación del servicio es obligatoria.

Todos los feriados que quedan en 2026

Después del feriado del 17 de agosto, el calendario oficial todavía contempla varias fechas de descanso antes de terminar el año:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: traslado del Día de la Soberanía Nacional (que se conmemora el 20 de noviembre).

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Los próximos fines de semana largos de 2026

Con estas fechas, todavía quedan varias oportunidades para disfrutar descansos extendidos:

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto, por el feriado de San Martín.

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, gracias al traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre, al combinar el fin de semana con el día no laborable del lunes 7 y el feriado del martes 8, formando un descanso de cuatro días.

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre, por el feriado de Navidad.

De esta manera, el calendario oficial de feriados 2026 todavía ofrece varias oportunidades para planificar vacaciones cortas, viajes por el país o simplemente aprovechar nuevos fines de semana largos antes de la llegada de 2027.