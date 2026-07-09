Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo: el calendario completo de lo que resta del 2026

Este jueves 9 de julio se conmemora en la Argentina el 210° aniversario de la Día de la Independencia, uno de los feriados nacionales más importantes del calendario. Tras esta fecha, muchas personas ya se preguntan cuándo será el próximo feriado y si habrá un nuevo fin de semana largo.
De acuerdo con el calendario oficial de feriados 2026, el próximo descanso nacional será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer lunes, se formará un fin de semana largo de tres días para quienes no deban trabajar esa jornada.
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladable del 20/11)
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
- Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Viernes 25: Navidad (inamovible)
Cuáles son los fines de semana largos confirmados para el resto de 2026
- 15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).
- 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).
- 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).
- 5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).
- 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).
Días no laborables con fines turísticos
El Gobierno definió tres fechas para extender descansos:
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre