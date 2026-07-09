Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo: el calendario completo de lo que resta del 2026

Este jueves 9 de julio se conmemora en la Argentina el 210° aniversario de la Día de la Independencia, uno de los feriados nacionales más importantes del calendario. Tras esta fecha, muchas personas ya se preguntan cuándo será el próximo feriado y si habrá un nuevo fin de semana largo .

La industria textil profundiza el declive en la producción y la pérdida de empleos por el bajo consumo

De acuerdo con el calendario oficial de feriados 2026, el próximo descanso nacional será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer lunes, se formará un fin de semana largo de tres días para quienes no deban trabajar esa jornada.