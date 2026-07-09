    • 9 de julio de 2026 - 13:17

    Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo: el calendario completo de lo que resta del 2026

    Luego de este 9 de julio, siguen las fechas de celebración.

    Calendario de feriados 2026: oficiales, puentes y fines de semana largos.

    Calendario de feriados 2026: oficiales, puentes y fines de semana largos.

    Foto:

    Este jueves 9 de julio se conmemora en la Argentina el 210° aniversario de la Día de la Independencia, uno de los feriados nacionales más importantes del calendario. Tras esta fecha, muchas personas ya se preguntan cuándo será el próximo feriado y si habrá un nuevo fin de semana largo.

    Leé además

    La industria volvió a caer.

    La industria textil profundiza el declive en la producción y la pérdida de empleos por el bajo consumo

    Por Agencia Noticias Argentinas
    Javier Milei.

    [VIDEO] El efusivo canto de la Marcha de San Lorenzo que hizo Javier Milei junto a un granadero

    Por Redacción Diario de Cuyo

    De acuerdo con el calendario oficial de feriados 2026, el próximo descanso nacional será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer lunes, se formará un fin de semana largo de tres días para quienes no deban trabajar esa jornada.

    Qué feriados quedan en 2026, mes a mes

    Agosto

    • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable)

    Septiembre

    • Sin feriados nacionales

    Octubre

    • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

    Noviembre

    • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladable del 20/11)

    Diciembre

    • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos
    • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible)
    • Viernes 25: Navidad (inamovible)

    Cuáles son los fines de semana largos confirmados para el resto de 2026

    • 15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).
    • 10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).
    • 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).
    • 5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).
    • 25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).

    Días no laborables con fines turísticos

    El Gobierno definió tres fechas para extender descansos:

    • Viernes 10 de julio
    • Lunes 7 de diciembre

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Planta Potabilizadora.

    Argentina desplegó en Venezuela una planta potabilizadora de alta tecnología para los afectados por el sismo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Una supercomputadora arrojó nuevos resultados y dio a Francia como la selección con mayor probabilidades de alzarse con el título.

    La supercomputadora mundialista actualizó sus pronósticos: qué chances tiene Argentina y quién aparece como favorito

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

    García Cuerva pidió unidad entre los argentinos y citó a Messi como ejemplo de superación

    .El consumo masivo volvió a cae.

    El consumo acentuó su caída en mayo y los supermercados son los más afectados

    Por Agencia Noticias Argentinas