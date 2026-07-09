[VIDEO] El efusivo canto de la Marcha de San Lorenzo que hizo Javier Milei junto a un granadero

Luego del Tedeum en la Catedral Metropolitana, el Presidente saludó a varios granaderos, pero se detuvo con uno en particular.

Luego de participar del Tedeum por el Día de la Independencia, el presidente Javier Milei vivió una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Al retirarse de la Catedral Metropolitana, se acercó a los granaderos que custodiaban el lugar y terminó cantando con entusiasmo la tradicional Marcha de San Lorenzo junto a uno de ellos.

El mandatario recorrió la fila de efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo, estrechó sus manos y saludó también a los caballos apostados sobre la calle San Martín. Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando tomó de la mano a uno de los uniformados y ambos comenzaron a entonar a viva voz la histórica composición patriótica.

Un gesto que se volvió viral Las imágenes fueron registradas por las cámaras que cubrían la ceremonia oficial y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación. En el video se observa a Milei cantando con energía mientras el granadero lo acompaña durante varios segundos.