    • 9 de julio de 2026 - 13:41

    [VIDEO] El efusivo canto de la Marcha de San Lorenzo que hizo Javier Milei junto a un granadero

    Luego del Tedeum en la Catedral Metropolitana, el Presidente saludó a varios granaderos, pero se detuvo con uno en particular.

    Javier Milei.

    Javier Milei.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de participar del Tedeum por el Día de la Independencia, el presidente Javier Milei vivió una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Al retirarse de la Catedral Metropolitana, se acercó a los granaderos que custodiaban el lugar y terminó cantando con entusiasmo la tradicional Marcha de San Lorenzo junto a uno de ellos.

    Leé además

    La industria volvió a caer.

    La industria textil profundiza el declive en la producción y la pérdida de empleos por el bajo consumo

    Por Agencia Noticias Argentinas
    Planta Potabilizadora.

    Argentina desplegó en Venezuela una planta potabilizadora de alta tecnología para los afectados por el sismo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mandatario recorrió la fila de efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo, estrechó sus manos y saludó también a los caballos apostados sobre la calle San Martín. Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando tomó de la mano a uno de los uniformados y ambos comenzaron a entonar a viva voz la histórica composición patriótica.

    Un gesto que se volvió viral

    Las imágenes fueron registradas por las cámaras que cubrían la ceremonia oficial y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación. En el video se observa a Milei cantando con energía mientras el granadero lo acompaña durante varios segundos.

    La escena ocurrió pocos minutos después del Tedeum encabezado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien durante su homilía hizo un llamado a la unidad nacional y pidió dejar atrás las divisiones políticas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Una supercomputadora arrojó nuevos resultados y dio a Francia como la selección con mayor probabilidades de alzarse con el título.

    La supercomputadora mundialista actualizó sus pronósticos: qué chances tiene Argentina y quién aparece como favorito

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Calendario de feriados 2026: oficiales, puentes y fines de semana largos.

    Cuándo es el próximo feriado con fin de semana largo: el calendario completo de lo que resta del 2026

    El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

    García Cuerva pidió unidad entre los argentinos y citó a Messi como ejemplo de superación

    .El consumo masivo volvió a cae.

    El consumo acentuó su caída en mayo y los supermercados son los más afectados

    Por Agencia Noticias Argentinas