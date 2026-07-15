Coparon Atlanta: miles de hinchas argentinos armaron una fiesta inolvidable en la puerta del estadio

El fervor y la pasión argentina no conocen de fronteras ni de distancias. En las horas previas al histórico choque entre la Selección Argentina e Inglaterra por el pase a la gran final de la Copa del Mundo, las calles de Atlanta se tiñeron por completo de celeste y blanco.

Con camisetas de todas las épocas, réplicas de la Copa del Mundo y trapos de clubes de todas las provincias, la hinchada nacional le puso calor a una previa que combina una expectativa deportiva gigantesca con la lógica tensión que rodea a este clásico mundialista.

El "banderazo" que sacudió Atlanta: asado, cánticos y bombos Desde temprano, los puntos de encuentro designados por las agrupaciones de hinchas y los alrededores del estadio se convirtieron en una marea humana. El humo de las parrillas improvisadas y los cantos tribuneros llamaron la atención de los locales y de la prensa internacional, que miraban asombrados el despliegue de la "escaloneta" fuera de la cancha.

El hit que no pasa de moda: Al ritmo de los bombos y las trompetas, el ya mítico "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" tronó en cada rincón, contagiando a los miles de hinchas que llegaron desde distintos puntos de Argentina y del mundo.

Abrazos y mística mundialista: No faltaron las camisetas de Messi, los homenajes a Diego Maradona y las banderas que demuestran que el sentimiento por la Selección se vive con la misma intensidad que en las tribunas del Monumental o de los estadios sanjuaninos.