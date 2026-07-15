Tensión en el Sur: jinetes mapuches atacaron con boleadoras y rebenques a corredores de una famosa carrera

Un gravísimo e inédito episodio de violencia e incertidumbre se vivió en la provincia de Río Negro durante el desarrollo de la 17ª edición de la tradicional carrera de trail "Doble Apolo", en la zona de Paso Córdoba (General Roca).
Un grupo de la comunidad mapuche local irrumpió a caballo en pleno circuito, atacando a los corredores generando momentos de tensión.
Un gravísimo e inédito episodio de violencia e incertidumbre se vivió en la provincia de Río Negro durante el desarrollo de la 17ª edición de la tradicional carrera de trail "Doble Apolo", en la zona de Paso Córdoba (General Roca).
Tras los incidentes, que dejaron varios atletas heridos y desorientados, se desató una fuerte polémica y cruce de denuncias: la comunidad mapuche denunció la "usurpación" de sus tierras comunitarias, mientras que la organización del evento aseguró que contaban con todos los permisos oficiales y llevará el caso a la Justicia penal.
El ataque se registró el pasado domingo al mediodía en el kilómetro 2 del circuito de 8 kilómetros. Según relataron los propios competidores y quedó registrado en impactantes videos, personas a caballo aparecieron de imprevisto en los senderos, destruyeron las cintas de señalización y agredieron físicamente a quienes intentaban avanzar.
Uno de los atletas agredidos, Fernando Castro, relató el dramático momento:
"Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía ser y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera".
La agresión y la quita de las marcas del camino provocó que entre 20 y 30 competidores se perdieran en las bardas antes de que la organización pudiera intervenir para asistirlos.
Tras el escándalo, la Lof Leufuche emitió un extenso comunicado responsabilizando a los organizadores y a las autoridades municipales. Afirmaron que desde hace 18 años la competencia afecta de manera directa a las siete familias que integran la comunidad en esa zona protegida.
Por su parte, la empresa organizadora, Multieventos del Valle, repudió enérgicamente el accionar de los agresores y ratificó que la competencia contaba con todas las habilitaciones pertinentes.
Detallaron que se presentaron los croquis correspondientes ante el Municipio de General Roca, se abonaron los cánones de uso de Área Protegida, se obtuvieron los permisos de Vialidad Rionegrina y se contó con el aval del propietario del campo lindero al predio municipal. Además, confirmaron que en las próximas horas se presentará una denuncia penal colectiva junto a los atletas heridos y las autoridades locales por las agresiones físicas y las amenazas previas recibidas.