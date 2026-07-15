Tensión en el Sur: jinetes mapuches atacaron con boleadoras y rebenques a corredores de una famosa carrera

Un gravísimo e inédito episodio de violencia e incertidumbre se vivió en la provincia de Río Negro durante el desarrollo de la 17ª edición de la tradicional carrera de trail "Doble Apolo", en la zona de Paso Córdoba (General Roca).

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Tras los incidentes, que dejaron varios atletas heridos y desorientados, se desató una fuerte polémica y cruce de denuncias: la comunidad mapuche denunció la "usurpación" de sus tierras comunitarias, mientras que la organización del evento aseguró que contaban con todos los permisos oficiales y llevará el caso a la Justicia penal.

El ataque se registró el pasado domingo al mediodía en el kilómetro 2 del circuito de 8 kilómetros. Según relataron los propios competidores y quedó registrado en impactantes videos, personas a caballo aparecieron de imprevisto en los senderos, destruyeron las cintas de señalización y agredieron físicamente a quienes intentaban avanzar.

"Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía ser y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera".

La agresión y la quita de las marcas del camino provocó que entre 20 y 30 competidores se perdieran en las bardas antes de que la organización pudiera intervenir para asistirlos.

La defensa de los mapuches: "Pasan frente a nuestras rucas y asustan a los animales"

Tras el escándalo, la Lof Leufuche emitió un extenso comunicado responsabilizando a los organizadores y a las autoridades municipales. Afirmaron que desde hace 18 años la competencia afecta de manera directa a las siete familias que integran la comunidad en esa zona protegida.

Entre sus principales reclamos, señalaron:

Bloqueo de accesos: Denuncian que la carrera cierra el paso a sus puestos de trabajo y pasa a metros de sus viviendas (rucas).

Pérdida de animales: Aseguran que el paso de miles de corredores espanta a sus vacas, chivas y caballos, provocando que caigan por las bardas del cañadón.

Falta de consulta: Sostienen que intentaron reunirse el día previo con los organizadores para modificar el circuito, pero su reclamo fue ignorado.

La respuesta de la organización: "Teníamos todo en regla"

Por su parte, la empresa organizadora, Multieventos del Valle, repudió enérgicamente el accionar de los agresores y ratificó que la competencia contaba con todas las habilitaciones pertinentes.

Detallaron que se presentaron los croquis correspondientes ante el Municipio de General Roca, se abonaron los cánones de uso de Área Protegida, se obtuvieron los permisos de Vialidad Rionegrina y se contó con el aval del propietario del campo lindero al predio municipal. Además, confirmaron que en las próximas horas se presentará una denuncia penal colectiva junto a los atletas heridos y las autoridades locales por las agresiones físicas y las amenazas previas recibidas.