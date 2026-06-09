La Fundación Modo de Vida lanza "Un Mundial Saludable" para enseñar nutrición en las escuelas sanjuaninas

Aprovechando la enorme expectativa y el entusiasmo que genera el evento deportivo más esperado del planeta, la Fundación Modo de Vida , a través de su reconocido programa Nutrición en Vivo , puso en marcha una innovadora herramienta pedagógica destinada a la población infantil: “Un Mundial Saludable” .

ACCODEPAS destacó el diálogo por la Capilla de Villa Mercedes y advirtió sobre una "emergencia patrimonial" en San Juan

Un apostador ganó $22,5 millones en La Max y buscan al afortunado que jugó en una histórica agencia de Caucete

Bajo el marco de la campaña “Alimentando Voluntades”, esta propuesta didáctica utiliza el fútbol y el espíritu de equipo para transmitir un mensaje fundamental: detrás de cada gran campeón existe una preparación que muchas veces no se ve, pero sí se siente: la alimentación . A este concepto se lo ha denominado "el entrenamiento invisible" .

El material, compuesto por un álbum interactivo y stickers digitales listos para imprimir, fue enviado en formato PDF a las más de 100 escuelas de Nivel Inicial y Primario que ya forman parte activa del programa durante este ciclo 2026.

Sin embargo, debido al valor pedagógico del recurso, el alcance se amplió exponencialmente. Olga Álvarez Manzano , licenciada en nutrición al frente de la Fundación Modo de Vida y del programa Nutrición en Vivo, detalló la estrategia de distribución:

"Como entendemos que es un material muy innovador, lo hemos puesto también a disposición de todas las escuelas de la provincia. Se ha entregado a las distintas áreas del Ministerio de Educación para que, por vía de la supervisión escolar, pueda llegar al resto de las instituciones sanjuaninas".

El objetivo central es generar un efecto multiplicador. Se busca que los docentes y alumnos no solo trabajen el álbum en clase, sino que lo compartan con sus familias, amigos y la comunidad barrial, instalando hábitos saludables inspirados en sus ídolos deportivos.

album4 'Un Mundial Saludable' incluye stickers para recortar y pegar en el álbum. (Gentileza)

¿Cómo se trabaja "Un Mundial Saludable" en clase?

El programa diseñó el material para que sea sumamente versátil (se recomienda su impresión en tamaño A3 o A4) y sugirió a los educadores diversas dinámicas para abordarlo en las aulas:

Análisis de la cancha: utilizar la imagen central del campo de juego para debatir e identificar situaciones ligadas a la nutrición.

utilizar la imagen central del campo de juego para debatir e identificar situaciones ligadas a la nutrición. Estudio por estaciones: trabajar con imágenes específicas sobre el desayuno, la hidratación correcta, las horas de descanso y el consumo de alimentos.

trabajar con imágenes específicas sobre el desayuno, la hidratación correcta, las horas de descanso y el consumo de alimentos. Preguntas disparadoras: promover el debate analizando qué alimentos aportan energía, cuáles ayudan a formar los músculos, cuáles fortalecen los huesos y qué opciones regionales (como frutas y verduras locales) se pueden incorporar al día a día.

promover el debate analizando qué alimentos aportan energía, cuáles ayudan a formar los músculos, cuáles fortalecen los huesos y qué opciones regionales (como frutas y verduras locales) se pueden incorporar al día a día. Producción creativa: fomentar que los alumnos realicen afiches, dramatizaciones, debates o juegos grupales basados en el contenido.

Desde la organización solicitaron a los docentes que registren estas experiencias mediante fotos y videos para luego visibilizar el trabajo de las escuelas en los canales oficiales de la fundación.

Canales de contacto y descarga del material

Para las escuelas interesadas en sumarse o para las familias que deseen conocer más sobre la campaña, la Fundación Modo de Vida habilitó los siguientes canales de comunicación: