El municipio de Calingasta concretó un abanico de mejoras en Villa Nueva a pedido de los vecinos

Tras un encuentro vecinal, el municipio de Calingasta refaccionó el CIC, optimizó el playón deportivo y acondicionó la nueva oficina de Acción Social.

El municipio de Calingasta realizó varias obras en Villa Nueva para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Bajo la premisa de escuchar, acompañar y dar respuestas directas en el territorio, el municipio de Calingasta llevó adelante un plan de intervenciones integrales en Villa Nueva. Los trabajos se ejecutaron en diversos puntos neurálgicos de la zona y surgieron como respuesta directa a los requerimientos planteados por los propios vecinos en reuniones previas con las autoridades locales.

Las tareas abarcaron desde la puesta en valor de espacios comunitarios y deportivos hasta la mejora en los servicios de atención al público y el mantenimiento de instituciones religiosas del sector.

image El municipio de Calingasta refaccionó las instalaciones del CIC de Villa Nueva. (Gentileza) Renovación total para el CIC y la Iglesia en Villa Nueva Uno de los puntos clave de la intervención fue el Centro de Integración Comunitaria (CIC), un espacio fundamental para el encuentro de las familias. En el lugar se realizaron tareas de pintura, reparaciones edilicias generales, cambio de cerraduras y colocación de vidrios.

Además, para garantizar la comodidad de la comunidad en futuros encuentros, reuniones y agasajos, se realizaron las siguientes mejoras de equipamiento:

Climatización: Incorporación de un equipo de aire frío/calor y un calefón.

Incorporación de un equipo de aire frío/calor y un calefón. Iluminación: Renovación y mejoras en las luminarias del predio.

Renovación y mejoras en las luminarias del predio. Mobiliario: Entrega de nuevos mesones, sillas y equipamiento necesario para el desarrollo de actividades. Por otra parte, atendiendo a una solicitud puntual de la comunidad religiosa de Villa Nueva, el equipo municipal realizó el cambio de cerraduras en la iglesia local, reforzando la seguridad del establecimiento.