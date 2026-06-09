    • 9 de junio de 2026 - 11:48

    El municipio de Calingasta concretó un abanico de mejoras en Villa Nueva a pedido de los vecinos

    Tras un encuentro vecinal, el municipio de Calingasta refaccionó el CIC, optimizó el playón deportivo y acondicionó la nueva oficina de Acción Social.

    El municipio de Calingasta realizó varias obras en Villa Nueva para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

    El municipio de Calingasta realizó varias obras en Villa Nueva para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Bajo la premisa de escuchar, acompañar y dar respuestas directas en el territorio, el municipio de Calingasta llevó adelante un plan de intervenciones integrales en Villa Nueva. Los trabajos se ejecutaron en diversos puntos neurálgicos de la zona y surgieron como respuesta directa a los requerimientos planteados por los propios vecinos en reuniones previas con las autoridades locales.

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    Las tareas abarcaron desde la puesta en valor de espacios comunitarios y deportivos hasta la mejora en los servicios de atención al público y el mantenimiento de instituciones religiosas del sector.

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    El municipio de Calingasta refaccion&oacute; las instalaciones del CIC de Villa Nueva.

    El municipio de Calingasta refaccionó las instalaciones del CIC de Villa Nueva.

    Renovación total para el CIC y la Iglesia en Villa Nueva

    Uno de los puntos clave de la intervención fue el Centro de Integración Comunitaria (CIC), un espacio fundamental para el encuentro de las familias. En el lugar se realizaron tareas de pintura, reparaciones edilicias generales, cambio de cerraduras y colocación de vidrios.

    Además, para garantizar la comodidad de la comunidad en futuros encuentros, reuniones y agasajos, se realizaron las siguientes mejoras de equipamiento:

    • Climatización: Incorporación de un equipo de aire frío/calor y un calefón.
    • Iluminación: Renovación y mejoras en las luminarias del predio.
    • Mobiliario: Entrega de nuevos mesones, sillas y equipamiento necesario para el desarrollo de actividades.

    Por otra parte, atendiendo a una solicitud puntual de la comunidad religiosa de Villa Nueva, el equipo municipal realizó el cambio de cerraduras en la iglesia local, reforzando la seguridad del establecimiento.

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    El municipio de Calingasta hizo entrega de elementos deportivos a los vecinos de Villa Nueva.

    El municipio de Calingasta hizo entrega de elementos deportivos a los vecinos de Villa Nueva.

    Deporte, salud y atención al vecino

    El playón deportivo de la zona, conocido popularmente como "la canchita", también fue renovado para el disfrute de los más jóvenes. Allí se instaló una nueva red de contención, se ejecutó el recambio de reflectores para permitir actividades nocturnas y se hizo entrega de elementos deportivos y materiales de entrenamiento (como pelotas) que quedarán a disposición de los vecinos.

    En idéntico sentido, y con el objetivo de optimizar la salubridad de todos los espacios intervenidos, se llevaron a cabo tareas de fumigación general en cada uno de los sectores donde se trabajó.

    Nueva oficina de Acción Social: horarios de atención

    Como parte de la descentralización de los servicios municipales, se reacondicionó por completo la oficina donde comenzará a funcionar el área de Acción Social.

    A partir de estas mejoras, el espacio brindará atención al público de manera presencial en el barrio:

    • Días: Lunes a viernes.
    • Horario: De 07:30 a 12:30 horas.

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