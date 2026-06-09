    • 9 de junio de 2026 - 12:31

    San Juan reunió por primera vez a los 19 departamentos en el Consejo Provincial de Protección Civil

    El encuentro, convocado por la Secretaría de Seguridad, busca aceitar la respuesta inmediata ante emergencias climáticas, sísmicas e incendios.

    Este marte 9 de junio se realizó en San Juan el Primer Consejo Provincial de Protección Civil.

    Este marte 9 de junio se realizó en San Juan el Primer Consejo Provincial de Protección Civil.

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    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Este martes 9 de junio, San Juan realizó el Primer Consejo Provincial de Protección Civil. La jornada histórica logró sentar en una misma mesa de trabajo a representantes de los 19 departamentos de la provincia, junto a ministerios, organismos técnicos, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, con el objetivo de consolidar una red de respuesta unificada ante emergencias.

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    La actividad, organizada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Dirección de Protección Civil, apuntó a superar la fragmentación y optimizar la planificación de recursos frente a contingencias ambientales y climáticas.

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    El valor de la confianza y el trabajo articulado en San Juan

    El acto de apertura estuvo encabezado por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien destacó la capacidad operativa de la provincia:

    "San Juan demuestra que está a la altura de brindar respuesta inmediata y eso se debe a la labor de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, y a que automáticamente se suma cada área de acuerdo a los requerimientos. Este Consejo tiene como pilares la colaboración y la confianza, para que la articulación entre todos sea más fuerte".

    Por su parte, la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, puso en valor "la trazabilidad de todas las acciones que se emiten cuando existe un evento natural o emergencia", buscando jerarquizar la tarea de los operarios en el territorio.

    A su turno, el director de Protección Civil, Carlos Heredia, calificó el encuentro como un hecho sin precedentes y agradeció especialmente el esfuerzo de las comunas más distantes: "Sabemos el esfuerzo que significa para los departamentos alejados, pero a pesar de eso, demostraron el compromiso y el trabajo que se hace de manera continua".

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    Enrique Delgado, a cargo de la Secretar&iacute;a de Seguridad, encabez&oacute; el Primer Consejo Provincial de Protecci&oacute;n Civil.

    Enrique Delgado, a cargo de la Secretaría de Seguridad, encabezó el Primer Consejo Provincial de Protección Civil.

    Radiografía del riesgo: los ejes centrales del debate

    Durante el desarrollo del Consejo, los especialistas presentaron formalmente el funcionamiento del Sistema Provincial de Emergencias y desglosaron el marco legal que rige las competencias de cada municipio.

    La agenda técnica estuvo marcada por las problemáticas específicas que afectan a la geografía sanjuanina, dividida en tres grandes bloques de acción:

    • Prevención y mapas de riesgo: Se analizaron los mapas de vulnerabilidad de la provincia, con especial foco en la prevención sísmica, inundaciones y anegamientos.
    • Contingencias estacionales: Se coordinaron protocolos específicos para hacer frente a los incendios forestales y rurales, las consecuencias del viento Zonda y los temporales de lluvia intensa.
    • Alertas y recursos: Se repasaron las herramientas de alerta temprana disponibles y el inventario de recursos humanos y materiales con los que cuenta cada departamento.

    Hacia el cierre de la jornada, los representantes municipales compartieron sus experiencias locales y asumieron el compromiso formal de profundizar este esquema de trabajo. El objetivo final es claro: construir comunidades más preparadas, resilientes y capaces de mitigar el impacto de cualquier catástrofe.

    Presencias clave en el encuentro

    El cónclave contó con una fuerte impronta institucional y operativa, destacándose la participación de:

    • Néstor Álvarez (Jefe de la Policía de San Juan).
    • Carlos Suárez (Director del Servicio Penitenciario Provincial).
    • Pablo Molina (Jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22).
    • Leonardo Bracamonte (Jefe de la Agencia Regional Federal Cuyo).
    • Autoridades de Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y referentes de los ministerios de Salud, Educación y Familia y Desarrollo Humano.

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