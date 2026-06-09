San Juan reunió por primera vez a los 19 departamentos en el Consejo Provincial de Protección Civil

Este martes 9 de junio, San Juan realizó el Primer Consejo Provincial de Protección Civil . La jornada histórica logró sentar en una misma mesa de trabajo a representantes de los 19 departamentos de la provincia , junto a ministerios, organismos técnicos, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, con el objetivo de consolidar una red de respuesta unificada ante emergencias.

Las calles de la Ciudad de San Juan reciben la primera edición de los 10K de running

En San Juan se corrió la segunda fecha del Prokart Cuyano en La Pista Kart

La actividad, organizada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Dirección de Protección Civil, apuntó a superar la fragmentación y optimizar la planificación de recursos frente a contingencias ambientales y climáticas.

El acto de apertura estuvo encabezado por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado , quien destacó la capacidad operativa de la provincia:

"San Juan demuestra que está a la altura de brindar respuesta inmediata y eso se debe a la labor de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, y a que automáticamente se suma cada área de acuerdo a los requerimientos. Este Consejo tiene como pilares la colaboración y la confianza, para que la articulación entre todos sea más fuerte".

Por su parte, la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, puso en valor "la trazabilidad de todas las acciones que se emiten cuando existe un evento natural o emergencia", buscando jerarquizar la tarea de los operarios en el territorio.

A su turno, el director de Protección Civil, Carlos Heredia, calificó el encuentro como un hecho sin precedentes y agradeció especialmente el esfuerzo de las comunas más distantes: "Sabemos el esfuerzo que significa para los departamentos alejados, pero a pesar de eso, demostraron el compromiso y el trabajo que se hace de manera continua".

image Enrique Delgado, a cargo de la Secretaría de Seguridad, encabezó el Primer Consejo Provincial de Protección Civil. (Gentileza)

Radiografía del riesgo: los ejes centrales del debate

Durante el desarrollo del Consejo, los especialistas presentaron formalmente el funcionamiento del Sistema Provincial de Emergencias y desglosaron el marco legal que rige las competencias de cada municipio.

La agenda técnica estuvo marcada por las problemáticas específicas que afectan a la geografía sanjuanina, dividida en tres grandes bloques de acción:

Prevención y mapas de riesgo: Se analizaron los mapas de vulnerabilidad de la provincia, con especial foco en la prevención sísmica, inundaciones y anegamientos.

Se analizaron los mapas de vulnerabilidad de la provincia, con especial foco en la prevención sísmica, inundaciones y anegamientos. Contingencias estacionales: Se coordinaron protocolos específicos para hacer frente a los incendios forestales y rurales, las consecuencias del viento Zonda y los temporales de lluvia intensa.

Se coordinaron protocolos específicos para hacer frente a los incendios forestales y rurales, las consecuencias del viento Zonda y los temporales de lluvia intensa. Alertas y recursos: Se repasaron las herramientas de alerta temprana disponibles y el inventario de recursos humanos y materiales con los que cuenta cada departamento.

Hacia el cierre de la jornada, los representantes municipales compartieron sus experiencias locales y asumieron el compromiso formal de profundizar este esquema de trabajo. El objetivo final es claro: construir comunidades más preparadas, resilientes y capaces de mitigar el impacto de cualquier catástrofe.

Presencias clave en el encuentro

El cónclave contó con una fuerte impronta institucional y operativa, destacándose la participación de: