San Juan apuesta al modelo alemán: presentaron el Sistema Dual para formar y emplear jóvenes

El Ministerio de Gobierno de San Juan presentó oficialmente el Sistema Dual alemán, una propuesta que busca transformar la formación profesional mediante la integración directa entre educación y empleo. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Consulado de Alemania en Mendoza, la Cámara de Comercio Argentino-Alemana y el apoyo de Siemens.

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El acto se desarrolló en el salón Cruce de los Andes, donde la ministra de Gobierno, Laura Palma, encabezó la jornada informativa y explicó los objetivos del programa. “Formar y trabajar son nuestras metas. Cuando el estudio y el trabajo van de la mano, el resultado es empleo de calidad”, señaló, destacando que la iniciativa apunta a generar jóvenes con experiencia y a fortalecer la competitividad del sector productivo.

El modelo propone una articulación entre universidades, institutos y empresas, alineando la formación académica con las demandas reales del mercado laboral. En ese sentido, Palma subrayó la importancia de tomar como referencia un sistema probado: “Queremos que un modelo que funciona en Alemania también dé resultados aquí, generando oportunidades en toda la provincia”, afirmó, en línea con uno de los ejes de gestión del gobernador Marcelo Orrego.

Durante la presentación, el cónsul honorario de Alemania en Mendoza, Andreas Vollmer, destacó el impacto del Sistema Dual en Europa. “El corazón de la industria europea se nutre de este modelo. Conectar a los jóvenes con las empresas y articular lo público y lo privado es clave para el desarrollo”, sostuvo.

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El eje técnico de la jornada estuvo a cargo de Yanina Falugue, gerenta de Formación del Sistema Dual en la Cámara Argentino-Alemana, quien expuso sobre la creciente demanda de personal calificado y los resultados positivos del programa en distintos países.

El Sistema Dual propone una estructura concreta: un 70% de formación práctica en empresas y un 30% de capacitación teórica en instituciones educativas. Esta combinación permite que los estudiantes adquieran experiencia real mientras se capacitan, mejorando sus posibilidades de inserción laboral. Actualmente, más de 3.000 jóvenes en Argentina ya se forman bajo esta modalidad.

Con esta iniciativa, San Juan busca dar un paso hacia un modelo educativo más conectado con el mundo del trabajo, en un contexto donde la capacitación práctica y la especialización se vuelven cada vez más determinantes para el desarrollo económico.