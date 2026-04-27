    • 27 de abril de 2026 - 11:39

    UNICEF llega a San Juan con MUNA: el programa que une cinco municipios para acompañar las infancias y adolescencias

    Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson y Chimbas constituyeron el Consejo Metropolitano por la Niñez y la Adolescencia, junto a UNICEF y la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los detalles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En horas de la mañana de este lunes en el Museo de la Historia Urbana los jefes comunales de Capital, Rawson, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía firmaron el acta de conformación del Consejo Metropolitano por la Niñez y la Adolescencia. En compañía de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y personal de UNICEF, lo que se pretende es desarrollar en conjunto políticas y acciones que permitan proteger las infancias y adolescencias en el Gran San Juan, por medio del programa MUNA.

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    Sebastían Waisgrais, especialista en monitoreo e inclusión social de UNICEF, en contacto con la prensa previo al acto explicó que la intención, por parte del organismo que representa, es fortalecer el trabajo que vienen realizando los municipios, en pos de lograr el bienestar para este sector de la población. “La idea es que cada municipio que va participando pueda hacer un diagnóstico y un plan de acción, ya que no todas las problemáticas son similares, pero la idea es poder escucharnos”, destacó.

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    Los intendentes de Rawson, Santa Lucía, Ricadavia, Chimbas y Capital, acompañados de personal de UNICEF y la Defensoria Nacional de los Derechos de Nñas, Niñoz y Adolescentes.

    Por su parte, Susana Laciar, intendenta anfitriona de la firma, detalló que es importante el trabajo entre los municipios que, sin considerar el espacio de pertenencia, trabajarán de manera conjunta para ponerle fin a las problemáticas presentes en infancias y adolescencias.

    Cómo funcionará el Consejo Metropolitano por la Niñez y la Adolescencia

    Con la firma del acta constitutiva, cada municipio se compromete a realizar un diagnostico sobre las realidades de niños, niñas y adolescentes de cada departamento.

    El Consejo contará con un reglamento de actuación, dirección ejecutiva y secretariado, trabajando de manera articulada con la Defensoría nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, UNIFEC y el Gobierno de San Juan.

    Una vez elaborado el diagnóstico de las cinco jurisdicciones, se analizarán las políticas que cada municipio está desarrollando para abordar las problemáticas, como el desarrollo de estrategias en conjunto. “Los problemas de los chicos no reconocen límites geográficos y está en nosotros tener la voluntad y vocación de poder aunarnos, escucharnos, y con la capacitación y ayuda de UNICEF, poder concretar acciones”, destacó Laciar.

    Elaborado el diagnóstico y desarrollados los planes de acción, se pasará a la práctica, con la implementación de las estrategias desarrolladas. El compromiso de UNICEF es capacitar y aportar recursos tanto técnicos como financieros para la implementación de políticas correctas.

    Cuáles son las problemáticas conjuntas detectadas por los municipios de San Juan sobre niñez y adolescencia

    Si bien cada jurisdicción tiene sus propias particularidades que impactan en menor o mayor grado a la población, hay problemáticas generales que se dan en todos los territorios. Son precisamente esas problemáticas las que se buscará erradicar con el Consejo.

    Entre ellas se encuentran violencia intrafamiliar, ausencia escolar, bullying, pobreza, salud mental y dificultades relacionadas a la digitalización, como la adicción al juego online.

    Actualmente cada uno de los municipios del Gran San Juan desarrolla acciones para poder abordar estas problemáticas y desarrollar un ambiente social más amable con las infancias y adolescencias, la intención de este acuerdo es que las acciones se desarrollen de manera conjunta, logrando un éxito mayor.

    Qué es MUNA “Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia” de UNICEF

    El programa les propone a los municipios situar a la niñez y adolescencia en el centro de las prioridades, para mejorar la vida de este sector de la población.

    El objetivo de UNICEF, a través de MUNA, es potenciar y fortalecer a los municipios en las capacidades de gestión local orientadas a definir políticas públicas enfocadas en la niñez y la adolescencia desde una perspectiva de derechos. Así, brinda asesoramiento y capacitación a sus equipos y los acompaña en el diseño, la implementación y el monitoreo de planes de acción.

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    De esta forma, los equipos municipales fortalecen su conocimiento en herramientas que les permiten elaborar un autodiagnóstico sobre la situación de la niñez y la adolescencia a nivel local y de las respuestas que se ofrecen desde las políticas públicas.

    Si bien el foco se ha concentrado en el Gran San Juan, desde UNICEF no descartaron el desarrollo de metodologías similares en otras jurisdicciones de la provincia.

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