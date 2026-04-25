Afirman que el PRO y la UCR evalúan construir una nueva coalición opositora

Con la mira en las elecciones del 2027, distintas fuerzas políticas se mueven con la intención de llegar con más posibilidades de competir. Allí se anotan varias agrupaciones de la oposición, entre ellas el PRO -con Mauricio Macri a la cabeza - y la UCR, con una reconstrucción profunda como tarea pendiente.

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Macri apoyó al Gobierno, pero no descartó competir en 2027: "Hay que volver a ser protagonistas"

El expresidente Mauricio Macri ya arrancó a posicionarse y encabeza una suerte de refundación del partido que fundó hace 20 años, mientras que el radicalismo comienza a dar indicios de querer ser parte de la discusión grande en 2027.

“El PRO está buscando generar un candidato, que puede o no ser propio. Y me parece bien. Tenemos que encontrar una alternativa racional , criteriosa, que puede tolerar opinar distinto”, señaló al respecto el exlegislador y referente mendocino de la UCR Julio Cobos .

En la misma línea, el exvicepresidente remarcó: “Hay que buscar una alternativa y hay que construirla ”. Al respecto, aclaró que no será tarea sencilla. “Veo gobernadores muy enfocados en su reelección, pero hay que sumar voluntades y ver si encontramos algún candidato con respaldo social ”, indicó este sábado en declaraciones a la periodista Lorena Maciel en Radio con Vos.

Consultado por la posible candidatura del gobernador bonaerense Axel Kicillo f, Cobos enfatizó: “No es de mi gusto y representa un sector del país que ya gobernó. Hay que darle la posibilidad a otra alternativa”. Agregó que no comulga “ni con el actual Gobierno ni Kicillof”.

Asimismo, el dirigente radical se mostró autocrítico: “Yo me opuse en su momento a que el PRO se sumara al radicalismo y la Coalición Cívica, pero después aprendimos a tolerarnos y aprender de los errores”.

“Se puede reeditar Juntos por el Cambio, con otro nombre, abriéndolo”, reconoció Cobos, y finalizó: “Hay que ver cómo dotamos a ese nuevo frente político, que proponga un estado chico pero eficiente. Que vuelva a enamorar a la sociedad”.

Los movimientos del PRO en el interior

El diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis, puso en marcha la estructura del PRO en Santa Fe con la mirada puesta en 2027 y un mensaje alineado con una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri. El dirigente desembarcó en Rosario con el objetivo de ordenar al partido en la provincia y avanzar en un esquema que incluya postulantes en todos los distritos.

La actividad se desarrolló con un perfil bajo y reunió a un grupo acotado de referentes locales. La organización estuvo a cargo de la titular del PRO santafesino, Gisela Scaglia (y exgobernadora), quien acompañó la agenda que incluyó reuniones políticas y contactos con dirigentes de otros espacios, entre ellos la Unión Cívica Radical.

Tras el encuentro, en el partido destacaron la necesidad de consolidar una alternativa competitiva a nivel nacional. La consigna que bajó De Andreis apuntó a construir un armado “amplio y federal”, con capacidad de integrar distintos sectores y fortalecer la presencia territorial.

Aunque la definición sobre una candidatura de Macri todavía no está tomada, en el PRO aseguran que el expresidente mantiene protagonismo y no descartan que finalmente compita. En ese sentido, remarcan que el partido debe estar preparado para cualquiera de los escenarios y garantizar una oferta electoral sólida.

Como parte de esa estrategia, la dirigencia santafesina recibió el encargo de ampliar la base de apoyo y tender puentes con otros espacios políticos. En paralelo, crecen los contactos con sectores de la UCR y otros dirigentes de la región, en busca de consolidar alianzas.

En ese marco, el macrismo también proyecta una recorrida por la provincia en las próximas semanas. La agenda incluiría actividades en Santa Fe y Paraná, con el objetivo de reforzar el armado en la región centro. Además, no se descarta un encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro, con quien el PRO mantiene un vínculo político fluido.

La reaparición de Mauricio Macri en la escena política

El PRO atraviesa una suerte de refundación en los últimos meses, que está impulsada por una fuerte reaparición del expresidente Mauricio Macri en la escena política. Desde que asumió la presidencia del partido, busca darle una nueva impronta al espacio y recuperar el protagonismo perdido.

En ese sentido, además de ordenar al PRO puertas adentro luego de un largo tiempo de internas y fugas del partido, la intención es mostrar identidad propia y poder de fuego. El discurso de Macri es de apoyo al Gobierno de Javier Milei, pero no cierra la puerta a construir una alternativa electoral en 2027.

De eso se trata el “próximo paso” que enfatizó el expresidente en los últimos actos públicos, pero que también se ve reflejado en conversaciones privadas. Días atrás se reunió con el CEO de Techint, Paolo Rocca, quien le manifestó la necesidad de que el PRO sea alternativa de poder clara.

“Tiene mucha presión del círculo rojo para que proponga una alternativa. Además, está mejorando mucho las encuestas”, remarcó a TN un dirigente de máxima confianza de Macri.