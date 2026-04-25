    • 25 de abril de 2026 - 10:42

    Milei y Peter Thiel: la pregunta clave del magnate sobre el futuro del modelo libertario

    Javier Milei reveló que Peter Thiel le planteó cómo sostener su modelo en el tiempo, en una reunión en Casa Rosada.

    Javier Milei recibió a Peter Thiel, quien planteó dudas sobre la continuidad del modelo. &nbsp;

    Javier Milei recibió a Peter Thiel, quien planteó dudas sobre la continuidad del modelo.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El vínculo entre Javier Milei y el inversor estadounidense Peter Thiel sumó un nuevo capítulo tras el encuentro que mantuvieron en Casa Rosada. El magnate le formuló una pregunta clave sobre la sustentabilidad del modelo libertario en el tiempo, según reveló el propio Presidente en una entrevista.

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    La pregunta que marcó la reunión

    “¿Cómo se sostiene esto en el tiempo?”, fue la inquietud que el cofundador de PayPal le trasladó al mandatario. Milei destacó que se trató de “la pregunta más inteligente”, en referencia a los desafíos de mantener las políticas más allá de su gestión.

    El Presidente explicó que diferenció entre los resultados económicos actuales —como la baja de la inflación y el crecimiento del PBI— y la construcción política necesaria para sostenerlos, remarcando la importancia de contar con estructura partidaria.

    La “batalla cultural”, eje de la respuesta

    En su respuesta, Milei sostuvo que la clave del largo plazo radica en la “batalla cultural”, concepto central en su visión política. También señaló que la consolidación de su espacio en distintos distritos fue determinante para sostener su programa.

    Durante la charla, ambos abordaron además temas como los límites del Estado, el anarcocapitalismo y el impuesto a la riqueza, sobre el cual el mandatario expresó fuertes críticas, vinculándolo a una “manifestación de envidia”.

    Interés internacional y posibles inversiones

    La visita de Thiel a la Argentina no es aislada. El empresario analiza oportunidades de inversión y sigue de cerca el rumbo económico del país, en el marco del denominado “fenómeno Milei”.

    Según trascendió, el magnate también mantuvo reuniones con funcionarios y participó en actividades sociales, mientras evalúa incluso posibles inversiones inmobiliarias en distintas regiones del país.

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