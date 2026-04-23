La fiscalía pidió que archiven la denuncia contra la esposa de Adorni por el viaje a Nueva York

La fiscal federal Alejandra Mangano le pidió este jueves al juez Daniel Rafecas que archive la denuncia contra Bettina Angeletti , la esposa de Manuel Adorni , por el viaje en el avión presidencial a Nueva York.

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Mangano explicó que “el cotejo entre el número de integrantes de la comitiva oficial y la capacidad del avión Boeing 757-200 (39 plazas), permite verificar que la decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales y carece de entidad para configurar algunos de los delitos denunciados”.

Además, profundizó la fiscal en su dictamen, “no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria, menos aun cuando existían más de 10 plazas disponibles para cada uno de los tramos aéreos realizados entre el 6 y el 11 de marzo ”.

“A partir de los informes aportados tanto por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación respecto de la aeronave de la flota oficial, así como por la Jefatura de Gabinete de la Nación respecto de los restantes gastos de viaje; no se advierte la concurrencia de los extremos tipificados en el art. 260 del Código Penal o en alguna de las figuras legales contempladas en el Capítulo VII del CP”, concluyó Mangano.

La denuncia se realizó luego de la noticia donde se conoció que Adorni había invitado a su pareja a formar parte de la comitiva oficial que acompañó al presidente a Nueva York para participar en la “Argentina Week”.

En aquel entonces, el funcionario había dicho que él iba a “deslomarse” a Estados Unidos y que por eso necesitaba estar con su “compañera de vida”. La frase generó críticas en las redes sociales.

Tras ser consultado por el viaje de Angeletti, el jefe de Gabinete aseguró que el viaje de su esposa “no tiene un gasto adicional” y que sus gastos “se los paga ella”. “El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, insistió.

Días después, la denuncia por malversación de fondos fue radicada en Comodoro Py y recayó en el juzgado de Rafecas, que ahora deberá decidir si archiva la causa o continúa con la investigación.

Rafecas delegó la investigación en Mangano, quién, entre otras medidas, solicitó pedidos de información a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para que informe sobre quienes integraron la comitiva que viajó a Estados Unidos en el avión presidencial.