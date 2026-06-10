Inocencia Fiscal para la familia: Manuel Adorni adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias

Explicaron que eso facilita la presentación de una declaración jurada con menos detalles.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adherirá al Régimen Simplificado de Ganancias, que permite presentar una declaración jurada menos detallada, confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y en las vísperas de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción, se conoció la novedad que involucra al funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

Según revelearon desde el entorno del mininostro coordinador, la adhesión al Régimen Simplificado de Ganacias permita facilitar la declaración y que los datos lo tome ARCA.