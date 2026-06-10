    • 10 de junio de 2026 - 09:57

    Inocencia Fiscal para la familia: Manuel Adorni adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias

    Explicaron que eso facilita la presentación de una declaración jurada con menos detalles.

    Manuel Adorni adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias

    Manuel Adorni adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias

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    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adherirá al Régimen Simplificado de Ganancias, que permite presentar una declaración jurada menos detallada, confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

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    En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y en las vísperas de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción, se conoció la novedad que involucra al funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

    Según revelearon desde el entorno del mininostro coordinador, la adhesión al Régimen Simplificado de Ganacias permita facilitar la declaración y que los datos lo tome ARCA.

    "Nada tiene que ver con el blanqueo de dinero y el meter dólares bajo el colchón que es lo que no van a hacer. Ni Manuel Ni Bettina", aclaró uno de sus colaboradores.

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