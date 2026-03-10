Polémica porque Manuel Adorni llevó a su esposa en la comitiva oficial que fue a Estados Unidos

Bettina Angeletti, que no tiene cargo público, integró la delegación que acompañó a Javier Milei a Nueva York, voló en el avión presidencial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de la polémica por incluir a su esposa en la comitiva oficial que acompañó a Javier Milei a su viaje a Estados Unidos, pese a que no ocupa ningún cargo público ni tiene funciones dentro del Gobierno nacional.

La presencia de Bettina Angeletti se conoció luego de que el sitio Radio Jai publicara una fotografía en la que se la observa junto al exvocero durante una visita a la tumba del Rebe de Lubavitch, ubicada en el barrio de Queens. La imagen generó cuestionamientos debido a que la mujer no forma parte de la estructura del Estado ni integra oficialmente la delegación gubernamental.

La mujer se desempeña como coach ontológica y no tiene vínculos formales con la administración nacional. Sin embargo, el diario Clarín informó que viajó en el avión presidencial ARG-01, utilizado para el traslado de la comitiva oficial y desde el entorno del jefe de Gabinete señalaron que la mujer tenía previsto asistir a un congreso en las cercanías del lugar donde se desarrolló la actividad oficial del presidente.

Además, trascendió que la pareja del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también habría sido de la partida y, según distintas versiones, ya lo habría acompañado en otros viajes oficiales a Roma y Múnich.

Al conocerse la noticia, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Poder Ejecutivo detalle si Bettina Angeletti efectivamente viajó en el avión oficial y, en caso afirmativo, bajo qué carácter lo hizo. Asimismo, solicitó que se informe quién cubrió los gastos del viaje y, si fueron afrontados por la propia esposa de Adorni, que se presenten los comprobantes correspondientes.