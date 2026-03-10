Javier Milei en "Argentina Week" con críticas a dueños de Techint y Fate: "Se terminó la Argentina corrupta"

Ante empresarios e inversores extranjeros, el Presidente redobla los ataques contra Paolo Rocca y Madanes Quintanilla. También, repasa logros del plan económico.

El presidente Javier Milei inauguró la "Argentina Week" en Nueva York y volvió a criticar a los empresarios Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate): "Se terminó la Argentina corrupta". Ante empresarios e inversores extranjeros, el Presidente redobló los ataques contra los empresarios, destacó logros del plan económico y la sanción de leyes en el Congreso. El mandatario le dijo al presidente del Banco Central, Santiago Bausili: "Te van a salir los dólares por las orejas".

Milei planteó: "Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Rocca, con Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios. Quizás Rocca y Madanes Quintanilla, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta".

El mandatario cuestionó: "Si (a Madanes Quintanilla) no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral... y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños. Si la consecuencia del sistema es una barrera comercial eso es un robo. Ese robo solamente puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado. Consecuentemente, no lo hace gratis. ¿Acaso se creen que en el Estado hay ángeles?".

Milei destacó: “Si les devuelvo la libertad a los argentinos, que puedan disponer libremente de sus ingresos, obviamente van a asignar los recursos donde les conviene más y entonces van a pagar los neumáticos más baratos, quedará dinero disponible y lo gastará en otros bienes, por lo cual va a haber eficiencia económica".