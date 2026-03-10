Con gobernadores aliados, Javier Milei abre en Nueva York la "Argentina Week" para atraer inversiones

El presidente Javier Milei inaugurará este martes la “Argentina Week 2026″ en Nueva York , un encuentro que reúne a inversores internacionales, bancos globales, líderes empresariales globales y funcionarios argentinos con el objetivo de promover oportunidades de inversión en rubros estratégicos del país, con especial foco en el sector energético.

El rol de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz) —los aliados en el Congreso de la gestión libertaria que viajaron con Milei a Estados Unidos— será clave para la promoción de inversiones. Participarán del evento con agendas propias y reuniones con empresarios.

La “Argentina Week”, organizada por la embajada argentina en Estados Unidos junto con bancos internacionales, se convirtió en uno de los principales espacios de promoción económica de la gestión libertaria en el exterior. En ese escenario, el Gobierno buscará mostrar avances de su programa de gobierno y reforzar la narrativa de apertura a los mercados.

La gira presidencial será breve. Tras encabezar la apertura del encuentro y mantener reuniones con referentes del sistema financiero, Milei partirá este mismo martes hacia Santiago de Chile, donde asistirá a la asunción presidencial de José Antonio Kast.

La actividad central del Presidente será la inauguración formal de la “Argentina Week” , que se desarrolla hasta el 12 de marzo en Nueva York. El evento reúne a más de 300 líderes empresariales internacionales, entre ellos ejecutivos de multinacionales y representantes de fondos de inversión interesados en sectores estratégicos de la economía argentina.

El objetivo del encuentro es mostrar el potencial exportador del país y presentar oportunidades de inversión, especialmente en energía, infraestructura, tecnología y finanzas. El Gobierno buscará mostrar que el contexto internacional y los recursos naturales del país ofrecen condiciones favorables para los capitales extranjeros.

La delegación oficial incluye al ministro de Economía, Luis Caputo; al canciller, Pablo Quirno; al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Todos expondrán ante inversores sobre las reformas económicas y regulatorias impulsadas por la administración libertaria.

Antes de esa apertura, de 8:50 a 9:50, Milei mantendrá un encuentro con el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, uno de los ejecutivos más influyentes del sistema financiero global. El objetivo del Gobierno es reforzar el vínculo con grandes bancos y fondos de inversión.

MILEI ARGENTINA

El rol de los gobernadores en la estrategia para atraer inversiones

La presencia de gobernadores se convirtió en uno de los aspectos políticos más relevantes de la agenda presidencial de este martes. Los mandatarios provinciales que aceptaron la invitación del Gobierno nacional participarán de reuniones con empresarios y fondos de inversión interesados en proyectos productivos. Si bien Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) estaban entre los convocados, no viajaron a Estados Unidos.

La participación de los gobernadores responde a que muchas de las inversiones que busca promover la “Argentina Week” están vinculadas a sectores que dependen directamente de los recursos naturales de las provincias, como la minería, el desarrollo energético o la agroindustria.

En ese marco, los mandatarios tienen previstas reuniones con empresarios y ejecutivos de compañías internacionales para presentar proyectos vinculados a esos sectores y a la producción regional. Para varias provincias, el evento puede abrir oportunidades de financiamiento y nuevos socios para proyectos estratégicos, ante la caída de las transferencias de recursos nacionales y la baja en la coparticipación y en la recaudación.

Según datos de CEPA, en febrero, los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las provincias cayeron -4% interanual en términos reales y la Coparticipación Federal de Impuestos (CF) lo hizo -5,4%. Así, el primer bimestre cerró con retrocesos de -5,5% en RON y -6,9% en CFI.

La participación también refleja una dinámica política que se consolidó en el último año. Varios gobernadores que no forman parte del oficialismo nacional mantienen un vínculo pragmático con la Casa Rosada y acompañaron iniciativas clave del Gobierno en el Congreso, como la reforma laboral.

Empresarios y clima de negocios

Además de las exposiciones del Gobierno y de los gobernadores, la agenda del encuentro incluirá paneles empresariales sobre el clima de negocios en la Argentina.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se presentará en una de las actividades de cierre, en la que ejecutivos de compañías argentinas compartirán su visión y experiencia sobre las oportunidades de inversión en la Argentina.

Del panel participarán Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia; Roberto Murchison, presidente ejecutivo de Grupo Murchison; y Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica.

“Es una excelente oportunidad para mostrar a empresarios e inversores extranjeros una visión desde el sector privado argentino sobre cómo los cambios recientes están transformando la competitividad, la inversión y la toma de decisiones en la Argentina”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA. “Es una excelente oportunidad para mostrar a empresarios e inversores extranjeros una visión desde el sector privado argentino sobre cómo los cambios recientes están transformando la competitividad, la inversión y la toma de decisiones en la Argentina”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA.

La exposición buscará ofrecer una mirada del sector privado sobre el proceso de reformas económicas y las oportunidades de inversión a partir de “los cambios recientes que atraviesa el país en materia de competitividad, marco regulatorio, clima de negocios y condiciones para invertir, así como las transformaciones que ya se observan en las distintas actividades y las oportunidades que se proyectan hacia adelante”, indicó IDEA.

Para la Casa Rosada, el encuentro funciona como una vidriera internacional para mostrar una agenda de desarrollo basada en exportaciones, energía y recursos naturales y un país con alineamiento entre Nación, provincias y sector privado.