Donald Trump creará una alianza regional que integra Javier Milei para enfrentar al narcoterrorismo y a China

Donald Trump anunció hoy en Miami la creación de Escudo de las Américas, una alianza geopolítica integrada por Javier Milei y otros once mandatarios de la región que apuntará contra el narcoterrorismo y la ofensiva comercial de China . La reunión inaugural tuvo lugar esta mañana en el hotel Trump Doral, que desde anoche parecía una fortaleza blindada.

El líder republicano, al inicio de su discurso, destacó la presencia de los mandatarios y volvió a recordar su apoyo a Milei. “Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande”, indicó.

Donald Trump destacó durante la cumbre la reconstrucción y fortalecimiento del ejército estadounidense en su primera administración y resaltó su capacidad militar frente a Irán . Sostuvo que las operaciones recientes, como el derribo de barcos y sistemas de comunicación iraníes, evitaron que ese país obtuviera un arma nuclear. Según Trump, estos ataques representaron un beneficio global y calificó su resultado como “un quince en una escala de diez”, subrayando la magnitud de la respuesta militar.

El presidente anunció la conformación de la Coalición Anticártel de las Américas, una alianza militar orientada a combatir y erradicar los cárteles criminales en la región. Señaló que la reducción del tráfico de drogas por vía marítima alcanzó el noventa y seis por ciento y remarcó la importancia del uso de la fuerza letal para destruir las organizaciones dedicadas al narcotráfico y el terrorismo. Trump agradeció la participación de diecisiete países y enfatizó la necesidad de cooperación para identificar a los responsables.

Trump hizo especial hincapié en la gravedad de las acciones atribuidas a Irán a lo largo de las últimas décadas, refiriéndose a los responsables como “gente mala” y justificando la ofensiva militar estadounidense como una medida necesaria para evitar mayores riesgos globales. Además, subrayó el carácter histórico del encuentro, al remarcar que la creación de esta coalición representa un paso decisivo para la seguridad hemisférica, y enfatizó la colaboración entre los países presentes como clave para enfrentar amenazas comunes y fortalecer los vínculos regionales.

Además de Javier Milei, qué países conforman la alianza

Además de Milei, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar -Trinidad y Tobago- son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas.

La guerra contra Irán no es un asunto internacional ajeno a América Latina, y por eso fue tratada durante la cumbre regional convocada por el líder republicano.

Irán es aliado estratégico de Cuba y Nicaragua, y en épocas de Nicolás Maduro, su influencia era muy profunda en el régimen caribeño. También tenía a Honduras como un proxy en América Central, una base de operaciones regional que se clausuró con la llegada de Asfura a la presidencia.

Teherán financió a su organización terrorista Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga que operan en México y Colombia, y hay incontables células dormidas del grupo fundamentalista libanés que aguardan órdenes de Irán en sus guaridas de Ciudad del Este (Paraguay).

En 1992 y 1994, por ejemplo, Hezbollah ejecutó dos ataques terroristas en Buenos Aires, y la justicia argentina ya probó que estos atentados se decidieron en Teherán.

Ante el inédito escenario internacional, Trump entonces propuso ante los doce mandatarios de América Latina establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista que Teherán tiene a su disposición en América Latina.

“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió previamente Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.

Extremas medidas de seguridad en el hotel Trump Doral, escenario de la sesión inaugural del foro Escudo de las Américas

Y completó: “El presidente (Trump) hablará con los líderes de estos países que realmente han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.

El cónclave en Miami

El cónclave se inició a las 8.30 AM (hora del este) con un saludo protocolar -en fila de a uno- de los mandatarios de América Latina con Trump. Y en continuación el presidente de los Estados Unidos describió a los socios regionales su estrategia para doblegar al régimen chiíta.

Junto al presidente de Estados Unidos se alinearon Marco Rubio -secretario de Estado- y Scott Bessent -secretario del Tesoro-, entre otros miembros clave de la Casa Blanca.

El canciller argentino Pablo Quirno junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent y Peter Brian Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos al arribar a la cumbre, en Miami

También se aguardaba una sucesión de encuentros bilaterales de los jefes de Estado de América Latina con Rubio y Bessent.

Fue la primera vez que el líder republicano exponga ante otros mandatarios su perspectiva del enfrentamiento contra los ayatollahs, justo a una semana del comienzo de las operaciones militares en Medio Oriente.

Trump ha sostenido en las últimas horas que pretende la rendición incondicional del régimen chiíta y que eso sucederá cuando considere que el poder de los ayatollahs ha terminado en Irán.

No está previsto que los socios de la Alianza participen de un debate liderado por Trump, y es muy probable que al final de la presentación del líder republicano se firme un documento conjunto rescatando el sentido geopolítico del Escudo de las Américas.

Trump había convocado a la cumbre para definir una estrategia común destinada a frenar el avance regional de Beijing, pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán colocó en un segundo plano las aspiraciones de Xi Jinping respecto a América Latina.

Eso no implica que el presidente de Estados Unidos haya olvidado la estrategia comercial que Xi Jinping ejecuta para transformar a América Latina en un eslabón de la cadena de suministro que permita a China mantener su nivel de crecimiento económico.

Pero en esta oportunidad, durante su sesión inaugural, Trump utilizó la plataforma del Escudo de las Américas para ratificar que su atención política se enfoca -fundamentalmente- en voltear al régimen fundamentalista de Irán.