"¿Tienen algún jugador feo en el equipo?", la broma de Donald Trump a Rodrigo de Paul

El mediocampista argentino fue mencionado por su participación en el título del equipo rosa y vivió un momento particular con el presidente del país norteamericano.

Este jueves, el Inter Miami visitó la Casa Blanca por haber sido campeón de la MLS en 2025 y en el marco de una tradición deportiva de Estados Unidos. Además del encuentro entre Donald Trump y Lionel Messi, se dio un particular momento del presidente norteamericano con Rodrigo De Paul, luego de nombrarlo en su discurso.

A lo largo de sus palabras, Trump habló de algunos jugadores que fueron fundamentales para la obtención del título del Inter Miami: De Paul, justamente, contribuyó con un tanto. Luego de repasar verbalmente la jugada, el mandatario se giró hacia el futbolista argentino, lo saludó con un apretón de manos y desató risas entre los presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Intermiamicfhub/status/2029683586522083689&partner=&hide_thread=false Donald Trump: “Leo picked the pocket of a Whitecaps defender and sent a pass to the great Rodrigo De Paul. Where the hell is Rodrigo? Do you have any bad-looking players on this team?” pic.twitter.com/FjNhfcFPYK — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) March 5, 2026 La reacción del presidente tras este saludo fue sorprendente. “¿No tienen jugadores feos en el Inter Miami?“, dijo Trump y revolucionó el auditorio. Tras estas palabras, el futbolista de la Selección argentina se rio y se puso completamente colorado, algo que no pasó desapercibido en la transmisión oficial.