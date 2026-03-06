6 de marzo de 2026 - 11:43

"¿Tienen algún jugador feo en el equipo?", la broma de Donald Trump a Rodrigo de Paul

El mediocampista argentino fue mencionado por su participación en el título del equipo rosa y vivió un momento particular con el presidente del país norteamericano.

trump de paul
Por Redacción Diario de Cuyo

Este jueves, el Inter Miami visitó la Casa Blanca por haber sido campeón de la MLS en 2025 y en el marco de una tradición deportiva de Estados Unidos. Además del encuentro entre Donald Trump y Lionel Messi, se dio un particular momento del presidente norteamericano con Rodrigo De Paul, luego de nombrarlo en su discurso.

A lo largo de sus palabras, Trump habló de algunos jugadores que fueron fundamentales para la obtención del título del Inter Miami: De Paul, justamente, contribuyó con un tanto. Luego de repasar verbalmente la jugada, el mandatario se giró hacia el futbolista argentino, lo saludó con un apretón de manos y desató risas entre los presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Intermiamicfhub/status/2029683586522083689&partner=&hide_thread=false

La reacción del presidente tras este saludo fue sorprendente. “¿No tienen jugadores feos en el Inter Miami?“, dijo Trump y revolucionó el auditorio. Tras estas palabras, el futbolista de la Selección argentina se rio y se puso completamente colorado, algo que no pasó desapercibido en la transmisión oficial.

trump de paul messi

El tremendo elogio de Donald Trump para Lionel Messi en la Casa Blanca

“Acá vinieron muchísimos grandes jugadores, pero no ganaron. Este hombre ganó. Vino y ganó. Leo, vos viniste y ganaste, algo que es difícil, inusual. Por eso es un gran placer. Siendo honesto, había más presión puesta en vos que en cualquiera que conozca. Viniste como el mejor del mundo, pagaron una fortuna y con toda esa presión ganaste, es impresionante, así que felicitaciones”, dijo.

Lionel Messi saludando a Donald Trump en la Casa Blanca.

Donald Trump reclamó participación de Estados Unidos en la elección del sucesor de Khamenei  en Irán.

Donald Trump recibirá a Lionel Messi.

Donald Trump tomaría represalias contra España por noprestar bases militares a Estados Unidos. 

