3 de marzo de 2026 - 15:49

Donald Trump dijo que cortará el comercio con España por negarse a prestar sus bases militares

“España se ha portado de manera terrible”, sostuvo el mandatario estadounidense Donald Trump en relación al país europeo frente al ataque a Irán.

Donald Trump tomaría represalias contra España por noprestar bases militares a Estados Unidos.&nbsp;

Donald Trump tomaría represalias contra España por no prestar bases militares a Estados Unidos. 

Foto:

El presidente Donald Trump anunció este martes que cortará todo el comercio con España, luego de que el gobierno español se negó a permitir que aviones estadounidenses usaran bases españolas para atacar Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN.

Leé además

Donald Trump dijo que tiene conversaciones con el régimen cubano.

Donald Trump advirtió que analiza "una toma amistosa de Cuba"
donald trump afirmo que eeuu hundio nueve buques de la marina irani

Donald Trump afirmó que EEUU hundió nueve buques de la Marina iraní

Por Redacción Diario de Cuyo

"Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España", declaró Trump durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense añadió que "no quiere tener nada que ver" con España y dijo que "ha sido terrible". El gobierno de Pedro Sánchez no autorizó el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

"España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", insistió Trump. "España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", insistió Trump.

Consultado por la posibilidad de imponer un embargo a España, el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo que el Tribunal Supremo de EE.UU. "ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo" por la vía ejecutiva.

Crítica por el presupuesto de la OTAN

Trump también criticó de nuevo que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5 %.

Preguntado al respecto, Merz dijo que está intentando "convencer" a España para que aumente el gasto en defensa hasta "el 3 % o el 3,5comprometido a hacerlo.

"España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras", declaró el canciller alemán.

España no prestará sus bases militares

Estas declaraciones de Trump se producen después de que el Gobierno español se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por Estados Unidos, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

El gobierno español sostiene que la utilización de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) permite operar dentro de marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

La negativa de España a utilizar sus bases llevó a Estados Unidos a trasladar una docena de aviones cisterna a sus bases de otros países europeos.

Después de los primeros ataques a Teherán en el marco de la operación Furia Épica iniciada el sábado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel en Irán al considerar que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil".

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar sus aviones cisterna a otras bases sabiendo que, desde las españolas no iban a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Robles ha negado con rotundidad que las bases de Morón de la Frontera y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su llegada al aeropuerto internacional de Palm Beach, Florida.

Donald Trump prevé operaciones contra Irán durante "cuatro semanas o más"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras sube al Air Force One.

Donald Trump dijo que Irán enriquecía uranio en secreto: "Querían fabricar un arma nuclear"

Donald Trump

Donald Trump dijo que EEUU tiene un suministro de armas casi ilimitado para hacer frente al conflicto en Medio Oriente

Por Redacción Diario de Cuyo
tension extrema:eeuu hundio un buque de guerra del regimen irani en el golfo de oman

Tensión extrema:EEUU hundió un buque de guerra del régimen iraní en el Golfo de Omán