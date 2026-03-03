Donald Trump dijo que EEUU tiene un suministro de armas casi ilimitado para hacer frente al conflicto en Medio Oriente

A inicios del cuarto día del conflicto en Medio Oriente , el presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó que Estados Unidos cuenta con un “suministro ilimitado” de armas y que las reservas de municiones nunca han sido más altas.

“Las reservas de municiones de Estados Unidos, en su rango medio y medio alto, nunca han sido tan altas ni tan buenas. Según me han informado, tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas“, señaló el mandatario republicano. “Las reservas de municiones de Estados Unidos, en su rango medio y medio alto, nunca han sido tan altas ni tan buenas. Según me han informado, tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas“, señaló el mandatario republicano.

“Las guerras pueden ser luchadas para siempre, y con éxito, usando solo estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)”, agregó Trump en la red social Truth Social.

El mandatario señaló que las reservas de armas “del nivel más alto” no son aún las que él quisiera y responsabilizó a su predecesor , el ex presidente demócrata Joe Biden, de haberlas entregado gratuitamente a Ucrania.

“Joe el Dormilón gastó todo su tiempo, y el dinero de nuestro país dando todo a Zelensky de Ucrania por valor de cientos de miles de millones de dólares. Y aunque arregló gran parte de las armas de alta (gratis), no se molestó en reemplazarlas”, cuestionó el inquilino de la Casa Blanca.

Trump aseguró haber “reconstruido” el Ejército durante su primer mandato y afirmó seguir reforzándolo. “Estados Unidos está bien abastecido, y listo para ganar, grande”, concluyó.

El lunes, el mandatario señaló que la operación “Furia Épica” contra Irán podría intensificarse en los próximos días y prolongarse más allá de lo previsto, sin descartar una escalada militar mayor. “Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. La gran oleada aún no ha sucedido. Lo grande viene pronto”, afirmó.

Trump reiteró que Estados Unidos está “arrasando” el país persa y que la campaña puede extenderse mucho más allá de las cuatro o cinco semanas previstas inicialmente. “Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Ahora vamos algo adelantados, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, indicó.

Por otra parte, el republicano insistió en que la cadena de mando en Irán es incierta tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, abatido en un ataque selectivo. “Ellos mismos no saben quién los lidera ahora. Eliminamos a 49 de sus líderes. No sabemos quién está al mando”, sostuvo.

La Casa Blanca esperaba una postura más pasiva de Estados como Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, todos han sido blanco de ataques iraníes y respondieron de manera activa, involucrándose más de lo anticipado. “Les dijimos: ‘Nosotros nos encargamos’, y ahora quieren pelear. Ahora insisten en involucrarse”, relató.

Sobre las siguientes fases de la operación, Trump no descartó el despliegue de fuerzas terrestres si fuera necesario, pese a su promesa de evitar nuevas guerras en el extranjero. “No tengo problema con enviar tropas si es necesario”, declaró al New York Post, aunque aclaró que, por ahora, la ofensiva se basa en bombardeos aéreos y misiles.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó esa postura: “No vamos a entrar en el ejercicio de decir qué haremos o no haremos. Llegaremos tan lejos como sea necesario”. Según el Pentágono, a diferencia de Irak y Afganistán, no habrá misión de “construcción nacional” ni reglas de enfrentamiento restrictivas.

Estas declaraciones llegan tras la escalada bélica iniciada el sábado con los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre el régimen iraní, que provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.

La respuesta de Irán fue una serie de ataques contra Israel y bases militares estadounidenses en Kuwait, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Al menos seis militares estadounidenses murieron desde el inicio de la operación contra Irán. Esta madrugada, la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue alcanzada por drones, sin que se conozcan víctimas por el momento.