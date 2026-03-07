Donald Trump advirtió que considera "la destrucción total" de algunas zonas de Irán y anunció otra ofensiva

Trump dijo que el anuncio del presidente iraní de que no atacarán más a los países de la región “es debido al impecable ataque de Estados Unidos e Israel”.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que Irán “se rindió” ante los países de Medio Oriente y advirtió que hoy habrá un nuevo ataque.

"¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!", publicó Trump en su plataforma Truth Social. Además, amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

"Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento", amenazó.

"Irán ya no es el 'matón de Medio Oriente', sino 'EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO', y lo seguirá siendo durante muchas décadas hasta que se rinda o, más probablemente, ¡colapse por completo!", sostuvo Trump.