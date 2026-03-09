9 de marzo de 2026 - 16:10

Javier Milei, en una universidad judía de Nueva York: "Me siento el presidente más sionista del mundo"

El presidente Javier Milei afirmó “vamos a ganar la guerra” contra Irán. Fue ovacionado por los alumnos, algunos de ellos son argentinos.

Javier Milei, en la disertación en la Universidad Yeshiva,en Nueva York.

Javier Milei, en la disertación en la Universidad Yeshiva, en Nueva York.

Foto:

El presidente Javier Milei disertó este mediodía en la Universidad Yeshiva, una usina académica liberal exclusiva -en sus carreras de grado- para estudiantes ortodoxos. Y se alineó con Estados Unidos e Israel, que están en guerra con Irán. "Vamos a ganar", aseguró el libertario, que fue ovacionado por un público muy afín.

Milei habló en el auditorio Lampord de la universidad frente a unas 500 personas, en su mayoría estudiantes, que lo aplaudieron con ganas y lo vitorearon. Algunos de ellos eran de origen argentino. "Presidente, Presidente", lo celebraron, después de recibirlo al grito de "¡Viva La Libertad, carajo!".

El Presidente replicó el discurso que brindó en el Foro de Davos y adelantó que será el título de su próximo libro, "La moral como política de Estado". Luego, rompió el molde. "Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo", sentenció para el regocijo de los presentes. "Milei, Milei", lo festejó el auditorio.

Un rato después, se refirió a los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, que abrieron un frente de guerra en Oriente medio. "Vamos a ganar", alentó.

Otra vez contra Maquiavelo

El mandatario recordó que los principios morales están por delante de la eficiencia económica y (otra vez) cargó contra Maquiavelo. "El utilitarismo es una mierda, aunque te puede hacer ganar una elección", sostuvo en su extensa exposición sobre la decadencia de Occidente.

En primera fila lo aplaudieron Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el canciller Pablo Quirno.

"Es posible hacer un recorte de 30% en un mes y se puede ganar elecciones por escándalo", dijo antes de recordar sus estudios rabínicos y reconocerse arrepentido por no haber traído su propia kipá a la universidad.

El rector ofició como maestro de ceremonias y relató que conoció a Milei durante la asunción de Donald Trump y quedó conmovido, porque el mandatario llevaba una imagen del Rebe de Lubavitch, cuya tumba el mandatario visitó el domingo.

"Su rigor y su valor moral se relacionan con su compromiso y estudio de La Torá por encima de los sionistas. Su estudio no es simbólico, está compenetrado (...) su presencia reafirma el liderazgo y la moralidad", dijo.

