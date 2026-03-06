Sebastián Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro de la Nación

En el marco de los cambios en el Gabinete luego del nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia , el presidente Javier Milei decidió nombrar a Sebastián Amerio al frente de la Procuración del Tesoro , organismo a cargo de la representación legal del Estado.

Justicia: Juan Bautista Mahiques pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y la UIF

De acuerdo con lo que confirmaron fuentes oficiales, la decisión la tomó el mandatario nacional, luego de una reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con su asesor, Santiago Caputo. Después de eso, le ofreció ese cargo estratégico.

El funcionario en cuestión, que viene de ser secretario de Justicia y es uno de los dirigentes más cercanos del estratega libertario , reemplazará a Santiago Castro Videla y tendrá la misión de llevar la causa por la expropiación de YPF.

Por otra parte, la cúpula libertaria también decidió que el abogado Santiago Viola, apoderado de LLA ocupe el cargo que era de Amerio, como secretario de Justicia y virtual Vice de la cartera de Justicia.

En cuanto al futuro del hasta ese momento secretario de Justicia, se remarcaba que era “algo que se iba a saber en los próximos días”, pero aseguraban que iba a tener otro lugar en la administración nacional, ya que “el Presidente lo quería en un lugar de relevancia”.

Mahiques conocía a Amerio de antes e incluso ambos se encontraron recientemente. El nuevo procurador no fue a la jura en Casa Rosada, pero lo esperó para conversar a solas después de la misma.

Una de las primeras medidas que tomó Mahiques tras asumir formalmente fue pedirles las renuncias a los titulares de el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes y la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ).

De hecho, en un principio había trascendido que la Procuración del Tesoro iba a ser el único organismo que no se iba a tocar, ya que se trata de un ente muy sensible y que maneja causas con gran impacto para el Gobierno, por lo que se iba a apostar a la continuidad de sus autoridades.

Sin embargo, a lo largo de todo el jueves se sucedieron diferentes negociaciones entre los principales integrantes del Ejecutivo que derivaron en la decisión de hacer modificaciones también en esa dependencia.

Para el resto de los organismos mencionados todavía no hay reemplazantes claros y la expectativa estaba puesta sobre todo en la IGJ, que tiene pendiente una designación de veedores en la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

Fuente: Infobae