Justicia: Juan Bautista Mahiques pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y la UIF

El nuevo ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques , inició una reestructuración en el área y pidió la renuncia de los titulares de la Inspección General de Justicia ( IGJ ) y de la Unidad de Información Financiera ( UIF ) . La decisión forma parte de un recambio político tras su reciente asunción en el gabinete del presidente Javier Milei .

El funcionario confirmó que también solicitó la dimisión de otros responsables de organismos vinculados al control institucional y la transparencia estatal , con el objetivo de conformar un nuevo equipo de gestión. “Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos porque llego con mi propio equipo”, explicó el ministro en una entrevista televisiva.

El pedido de renuncias alcanza a dependencias clave que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Justicia , entre ellas la Inspección General de Justicia (IGJ) , organismo encargado de supervisar sociedades comerciales y asociaciones civiles.

También se encuentra incluida la Unidad de Información Financiera (UIF) , que tiene como función principal investigar operaciones sospechosas de lavado de dinero y colaborar con la Justicia en causas vinculadas a delitos financieros.

La reestructuración abarca además la Oficina Anticorrupción , la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) . Según indicaron fuentes oficiales, la intención es reorganizar el funcionamiento de estas áreas y designar nuevas autoridades .

Amerio irá a la Procuración del Tesoro

En paralelo a estos movimientos, Sebastián Amerio, quien se desempeñaba como viceministro de Justicia y es considerado un hombre cercano a Santiago Caputo, dejará su cargo para asumir como titular de la Procuración del Tesoro.

Desde el entorno del ministro señalaron que las renuncias aún no se concretaron formalmente, pero que el pedido responde a la lógica política habitual: cuando cambia el titular de una cartera, los funcionarios designados por la gestión anterior suelen poner sus cargos a disposición.

La IGJ y la investigación sobre la AFA

Uno de los puntos más sensibles dentro del Ministerio de Justicia es la situación de la IGJ, actualmente dirigida por Daniel Vítolo, ya que el organismo tiene un rol clave en la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En ese expediente se analiza la posibilidad de designar veedores para auditar el funcionamiento de la entidad, una decisión que había quedado pendiente durante la gestión del exministro Mariano Cúneo Libarona.

Mahiques adelantó que el Gobierno evalúa “dos o tres nombres” para ocupar la conducción de la IGJ, y que la definición final dependerá de los procesos administrativos internos que exige el Ministerio.

Según explicaron fuentes oficiales, la designación de veedores en la AFA requiere un procedimiento administrativo complejo, que incluye la elaboración de una resolución formal y la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos antes de que pueda concretarse la medida.